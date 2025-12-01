Unanimidad en el Parlamento para pedir más potencia eléctrica para la subestación de La Pasiega

El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó este lunes instar al Gobierno de España a incluir en la fase de alegaciones de la Planificación de ... la Red de Transporte de Energía Eléctrica con horizonte 2030 (cuyo periodo finaliza este 16 de diciembre) la repotenciación solicitada para la subestación de La Pasiega, ubicada en el municipio de Piélagos y fuente de energía del futuro centro de datos 'Altamira'. Y lo acordó así por unanimidad, tal y como había pedido el PP, convencido de que en Madrid las reivindicaciones de las comunidades autónomas se escuchan más rotundas cuando se trasladan desde la unidad.

Con la idea de recabar el apoyo de todo el arco parlamentario, el popular Alejandro Liz subió a la tribuna para defender una petición que su grupo considera necesaria considerando que la planificación eléctrica anterior, en la que se contemplaba una potencia de 50 megavatios, «es insuficiente para llevar a cabo todos los proyectos industriales que se quieren materializar en La Pasiega».

Se refería Liz a la construcción del centro de datos 'Altamira', «un proyecto industrial que ha reservado suelo, cuya primera fase supone una inversión de 750 millones de euros y la creación de 450 puestos de trabajo, que necesita para su plena puesta en marcha de 300 megavatios de potencia».

«Un error de cálculo», dijo Liz, que el Gobierno de España todavía puede corregir.