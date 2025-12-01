El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Unanimidad en el Parlamento para pedir más potencia eléctrica para la subestación de La Pasiega

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:40

El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó este lunes instar al Gobierno de España a incluir en la fase de alegaciones de la Planificación de ... la Red de Transporte de Energía Eléctrica con horizonte 2030 (cuyo periodo finaliza este 16 de diciembre) la repotenciación solicitada para la subestación de La Pasiega, ubicada en el municipio de Piélagos y fuente de energía del futuro centro de datos 'Altamira'. Y lo acordó así por unanimidad, tal y como había pedido el PP, convencido de que en Madrid las reivindicaciones de las comunidades autónomas se escuchan más rotundas cuando se trasladan desde la unidad.

