El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un hombre de 58 años tras una salida de vía en Los Tojos
Vista panorámica de las Caballerizas de la Península de La Magdalena. María Gil

El Parlamento se opone a que la Península de La Magdalena sea Lugar de Memoria Histórica

PP y Vox sacan adelante una iniciativa planteada para rechazar de plano una declaración que «ensombrece lo que es realmente ese lugar»

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:38

Comenta

El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó este lunes una proposición no de ley presentada por el PP en la que insta al Gobierno regional ... a rechazar que el conjunto de la Península de La Magdalena sea declarado Lugar de Memoria Histórica –una propuesta surgida de los socialistas cántabros y activada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que ya ha iniciado el trámites para ese reconocimiento– y pide a la Cámara autonómica que se ratifique en su derecho de derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. La iniciativa parlamentaria prosperó con los votos a favor de PP, VOX y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, y la oposición de PSOE y PRC.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2

    Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón
  3. 3 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  4. 4

    Multitudinaria despedida a Alejandro Fernández en Villanueva de la Peña
  5. 5

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  6. 6

    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
  7. 7

    «Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»
  8. 8

    El mago parte por la mitad al Eibar
  9. 9 Castro Urdiales celebra San Andrés entre lluvia, sol y, como es obligado, caracoles
  10. 10

    El marido de la teniente de alcalde de Limpias demanda al Ayuntamiento por un plan urbanístico paralizado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Parlamento se opone a que la Península de La Magdalena sea Lugar de Memoria Histórica

El Parlamento se opone a que la Península de La Magdalena sea Lugar de Memoria Histórica