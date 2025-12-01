El Parlamento se opone a que la Península de La Magdalena sea Lugar de Memoria Histórica

El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó este lunes una proposición no de ley presentada por el PP en la que insta al Gobierno regional ... a rechazar que el conjunto de la Península de La Magdalena sea declarado Lugar de Memoria Histórica –una propuesta surgida de los socialistas cántabros y activada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que ya ha iniciado el trámites para ese reconocimiento– y pide a la Cámara autonómica que se ratifique en su derecho de derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. La iniciativa parlamentaria prosperó con los votos a favor de PP, VOX y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, y la oposición de PSOE y PRC.

Defendida por el diputado popular Íñigo Fernández, la proposición no de ley surgió de la resolución aprobada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para iniciar el procedimiento para declarar el conjunto de la península de La Magdalena como Lugar de Memoria Histórica al haber albergado un campo de concentración franquista entre agosto de 1937 y noviembre de 1939.

De prosperar esa declaración, «se va a cometer una enorme injusticia con la Historia y, también, con muchas familias de víctimas de la violencia política en la etapa de la Segunda República, de la Guerra Civil y de la Dictadura», advirtió el portavoz popular, que piensa que haber acogido un campo de concentración de prisioneros no es precisamente la característica que debiera definir al Palacio de La Magdalena. «Ese reconocimiento ensombrece lo que es verdaderamente ese lugar y lo que significa en la sociedad de Santander y Cantabria», añadió al respecto Fernández, que preguntó por qué declarar Lugar de Memoria Histórica a la Península de La Magdalena y no otros espacios de la ciudad como la calle del Sol o el atraque del buque-prisión Alfonso Pérez, donde los republicanos asesinaron a cientos de nacionales durante la contienda.

«Ustedes lo único que pretenden con propuestas como esta es desviar la atención sobre los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno y más en particular al presidente Sánchez, enterrar el Espíritu de la Transición y reabrir heridas».

Que es, en términos generales, lo mismo que piensa de esto Vox, para el que el Gobierno central «no quiere realizar en La Magdalena ningún acto de reparación sino continuar con la manipulación histórica y mediática que está llevando a cabo para intentar imponer la amnesia selectiva». Lo dijo su portavoz, Leticia Díaz, a la que Fernández felicitó irónicamente por apoyar su iniciativa parlamentaria. «Últimamente está usted tan identificada con el PSOE que ya tenía mis dudas. Creo que es la primera vez en toda la mañana que no vota usted lo mismo que ellos», dijo el popular en alusión a los socialistas, que, por su parte, acusaron al PP de querer atacar con su iniciativa las leyes de memoria histórica así como de minimizar el dolor de las víctimas del franquismo. Votaron que no a esta propuesta, que tampoco secundaron los regionalistas porque, para ellos, reconocer que hubo un campo de concentración en La Magdalena «no significa rescribir la historia», como dicen los populares, «sino contarla».