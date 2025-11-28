El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las máquinas trabajan en la urbanización de la primera fase del centro logístico de La Pasiega, en Parbayón. Alberto Aja

La Pasiega necesita sextuplicar su energía para no perder «nuevos proyectos millonarios»

Industria pide al Ministerio potencia eléctrica adicional en la nueva subestación, que ya aparece en la planificación nacional. Arasti recuerda que un proyecto privado que ya ha reservado suelo para invertir 700 millones, pero no sería viable sin esa repotenciación

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:10

Desde que llegó a Peña Herbosa, el Gobierno de Cantabria ha convertido en norma no dar a conocer proyectos privados hasta que ya no tengan ... vuelta atrás. Para no generar falsas expectativas en forma de inversiones y creación de empleo en las comarcas involucradas y, al mismo tiempo, para no hacer lo mismo que el PP criticaba al bipartito PRC-PSOE cuando anunciaban a bombo y platillo actuaciones que fracasaron como la mina de zinc del Besaya. Así, dos años después del inicio de las obras del centro logístico de La Pasiega y a falta de solo unos meses –en teoría, la primera fase acabará en febrero de 2026– para su finalización, aún no se sabe el nombre de ninguna empresa interesada en instalarse. «Las hay», dice el Ejecutivo, que a la fuerza ha tenido que esbozar algunos datos sobre el proyecto industrial que prevé una inversión de 750 millones de euros y la creación de 450 puestos. Para que nadie piense que el suelo que se pondrá a disposición en el llano de Parbayón no genera interés de los inversores y, sobre todo, para convencer al Gobierno de España de que aumente la potencia de la subestación que pretende instalar en La Pasiega.

