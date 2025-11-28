La Pasiega necesita sextuplicar su energía para no perder «nuevos proyectos millonarios»

Desde que llegó a Peña Herbosa, el Gobierno de Cantabria ha convertido en norma no dar a conocer proyectos privados hasta que ya no tengan ... vuelta atrás. Para no generar falsas expectativas en forma de inversiones y creación de empleo en las comarcas involucradas y, al mismo tiempo, para no hacer lo mismo que el PP criticaba al bipartito PRC-PSOE cuando anunciaban a bombo y platillo actuaciones que fracasaron como la mina de zinc del Besaya. Así, dos años después del inicio de las obras del centro logístico de La Pasiega y a falta de solo unos meses –en teoría, la primera fase acabará en febrero de 2026– para su finalización, aún no se sabe el nombre de ninguna empresa interesada en instalarse. «Las hay», dice el Ejecutivo, que a la fuerza ha tenido que esbozar algunos datos sobre el proyecto industrial que prevé una inversión de 750 millones de euros y la creación de 450 puestos. Para que nadie piense que el suelo que se pondrá a disposición en el llano de Parbayón no genera interés de los inversores y, sobre todo, para convencer al Gobierno de España de que aumente la potencia de la subestación que pretende instalar en La Pasiega.

Porque el Ministerio para la Transición Ecológica ya ha dicho que tiene intención de crear una subestación en el centro logístico. Ya aparece incluida en la planificación eléctrica con horizonte 2030 que ha salido a información pública y que busca mejorar el sistema estatal con inversiones públicas por valor de 13.600 millones. Lo que pretende hacer ahora la Consejería de Industria es presentar alegaciones porque esa subestación no cubriría la demanda que generarían las empresas que lleguen a Parbayón.

Las peticiones cántabras Las alegaciones de la región también incluirán una nueva subestación para el centro de datos del Proyecto Altamira

Mejoras en la red estatal Las autonomías tienen hasta el 16 de diciembre para enviar sus mejoras al borrador del Plan Nacional de Energía 2025-2030

Según explicó ayer el consejero del área, Eduardo Arasti, ese proyecto que ya ha reservado parcelas en La Pasiega «necesita, sólo para su primera fase, seis veces más potencia de energía eléctrica que la planificada inicialmente». En eso se basarán las alegaciones de Cantabria, que solicitará la ampliación de la subestación eléctrica de Piélagos–La Pasiega, de 220 kilovatios, en dos posiciones adicionales de consumo conectadas a la red de transporte con el objetivo de alcanzar los 300 megavatios.

El problema no es económico porque el promotor está dispuesto a sufragar la ampliación de la subestación. El problema es que la electricidad es limitada y todas las autonomías compiten para reservarse más potencia y poder así acometer nuevos proyectos. Y en este caso, lo que pide Cantabria no es duplicar o triplicar la capacidad de conexión a la red en La Pasiega, sino sextuplicarla. Según Arasti, algo «fundamental» para esta subestación, cuya puesta en servicio se prevé en 2027 con solo 50,2 megavatios, frente a los 300 necesarios.

Parbayón, Penagos y Torrelavega

En este sentido, el titular de Industria anunció que el próximo lunes el PP llevará al Parlamento una proposición no de ley que busca un frente común de toda la Cámara para intentar forzar al Ejecutivo central a que escuche esta demanda autonómica.

Las alegaciones de Cantabria sobre La Pasiega se incorporarán antes del 16 de diciembre –esa es la fecha límite establecida por el Ministerio– a las ya anunciadas en relación a la subestación de Penagos, la que tendría que dar servicio al centro de datos del Proyecto Altamira, la iniciativa privada que la compañía Stoneshield Capital quiere comenzar a construir el año que viene en terrenos de Piélagos y Villaescusa con una inversión de 3.600 millones de euros y que creará 1.450 puestos de trabajo cuando esté en funcionamiento. Esta subestación no es que se quede corta, sino que no aparece en el borrador de la nueva planificación.

Además de las alegaciones, Industria pretende poner en marcha un grupo de trabajo a tres bandas –Cantabria, Red Eléctrica y Ministerio– para convencer de las bondades de este proyecto. Uno de los argumentos es que, frente a otros centros de datos «especulativos», el Proyecto Altamira es una actuación madura, más eficiente desde el punto de vista ambiental y lista para echar a andar.

Industria no tendrá que presentar alegaciones en relación a las necesidades futuras de Torrelavega porque el Ministerio para la Transición Ecológica sí recogió, desde el principio, la creación de una subestación para dar servicio a las futuras inversiones fabriles en la comarca del Besaya. En total, plantea invertir 47,5 millones en Cantabria hasta 2030.