Sus adversarios le desean «la suerte que le corresponda» y los suyos augurán «unos resultados excepcionales» Revilla atiende a los periodistas, observado por Guillermo Blanco. / Daniel Pedriza Cantabria Gema Igual dice que no le sorprende el anuncio de Revilla de volver a presentarse porque «la historia se repite» y Zuloaga señala que será «un rival interesante» DM . Santander Viernes, 26 octubre 2018, 19:24

A sus adversarios políticos no les ha cogido por sorpresa el anuncio de Miguel Ángel Revilla de que será otra vez el candidato del PRC a la presidencia de Cantabria para las próximas elecciones. La mayoría ya se lo esperaban. Sus rivales políticos, muy prudentes le desean «suerte y salud», pero donde hay verdadero optimismo es entre los suyos. Los Regionalistas se muestran muy satisfechos con la decisión tomada por su líder.

La alcaldesa de Santander, la 'popular' Gema Igual, ha asegurado que no le «sorprende» el anuncio de Revilla de volver a ser cabeza de lista del PRC en las próximas elecciones autonómicas. Según Igual, «la historia se repite». «Le corresponde a él decirlo como ha hecho, pero recuerdo la cena de los Emboques de Oro a últimos de agosto cuando le dijo al presidente de la Casa de Cantabria de Madrid que no se volvía a presentar y entonces ya dije con mucho respeto que no me lo acababa de creer, porque la historia se repite«, ha indicado.

La regidora del PP ha recordado que el líder regionalista y presidente de Cantabria ya ha dicho «muchas veces que no se presentaría» y siempre argumentándolo en que «no se lo merece su familia», algo que es «muy respetable». Pero, ha añadido, al final, también siempre, luego acaba presentándose y justificando su decisión en que «se lo piden y le para la gente» por la calle para que vuelva a concurrir a las elecciones y «se siente presionado y tiene que decir que sí».

Dentro del «total respeto», Igual ha indicado que «si tiene ganas e ilusión, se presente, por supuesto» y le ha deseado que «sea un buen candidato y tenga la suerte que le corresponda».

Los periodistas también han preguntado a Gema Igual cuándo anunciará ella si optará a la reelección como alcaldesa encabezando la lista del PP pero ha reiterado que «todavía no toca» tomar esa decisión.

Zuloaga: «Rival interesante»

Por su parte, el secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha afirmado que la decisión de Revilla, de presentarse de nuevo a las elecciones, es «una noticia que todos medio esperábamos», y se ha «alegrado» de que «la salud le permita enfrentarse a este nuevo reto», al tiempo que ha destacado que Revilla es «un rival interesante a nivel electoral».

Zuloaga ha puesto en valor el trabajo que el PSOE y el PRC han realizado en las legislaturas que han gobernando Cantabria en coalición. «La historia demuestra que hemos trabajado muy bien juntos como dos partidos que hemos puesto por delante los intereses de los cántabros; y ahora nos toca enfrentarnos a un reto electoral, en el que el PSOE evidentemente, como todos, sale a ganar y a recuperar la confianza de la mayoría progresista de Cantabria», ha señalado el también delegado del Gobierno.

Preguntado sobre la encuesta del CIS, Zuloaga ha señalado que el PSOE ha hecho durante el último año «un importante trabajo orgánico» y también político para afrontar «el mejor escenario electoral en mucho tiempo». En su opinión, la «demostración de fuerza» del PSOE se está notando no sólo en los sondeos sino también en la calle, con «una percepción diferente de los ciudadanos hacia el PSOE».

Oria y Blanco: «Los resultados serán excepcionales»

El consejero regionalista de Medio Rural, Jesús Oria, y el dirigente del partido y jefe de gabinete del presidente, Guillermo Blanco, han augurado este viernes «resultados excepcionales» para el PRC en los comicios de 2019, «más allá de ganar las elecciones», y creen que es algo «absolutamente merecido» por la trayectoria de Miguel Ángel Revilla. Oria y Blanco han sido preguntados por la decisión de Revilla en una rueda de prensa en la que han presentado sus ponencias al congreso regional de la formación, que se celebra el 11 de noviembre.

Guillermo Blanco ha reconocido el apoyo «unánime» de todos los cargos orgánicos del PRC a la decisión de Revilla, pero también ha dicho que este partido inventó «las primarias hace muchísimo tiempo» y hasta el día del congreso, «cualquiera» de los «miles» de afiliados a la formación que quieran presentar candidatura, «puede presentarse y ser elegido secretario general».

Jesús Oria ha reconocido que «seguramente» Miguel Ángel Revilla va a ser de nuevo secretario general y de nuevo candidato a la Presidencia en 2019 y ha señalado que en esos comicios ganar las elecciones sería «una situación absolutamente merecida para él, por el trabajo que ha hecho desde la nada prácticamente, hasta un partido que puede ser el próximo año el más votado de la región«.

«Por supuesto que tenemos plena confianza que el PRC alcance unos resultados excepcionales en las próximas elecciones, más allá de ganar las elecciones«, ha apostillado Blanco, mientras que Oria también se ha mostrado «absolutamente convencido» de ello.