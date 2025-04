Aemet responde a la crítica de los hosteleros y defiende su acierto en los pronósticos «Salvo en Jueves Santo, en Cantabria ha llovido todos los días a alguna hora, pero no llovió de forma persistente, como se había dicho» | Sol, nubes y lluvia en un mismo día, explican, dificultan una previsión concreta a una semana vista

Álvaro Machín Santander Martes, 22 de abril 2025, 07:14

No es la primera vez que pasa –y, seguro, no será la última–. Tras una Semana Santa por debajo de lo esperado, se mira con ... recelo a los encargados del pronóstico del tiempo. Lo hizo Revilla en su día (esta vez también lo ha hecho en redes sociales, pero centrado en el símbolo sobre el mapa de Cantabria en la previsión televisiva) y ahora lo han hecho, con dureza, los hosteleros. Hablan de pronósticos «poco acertados» y señalan ese motivo, entre otros, para que el balance de ocupación haya estado «por debajo de lo esperado». Desde la Aemet defendieron este lunes su labor a preguntas de El Diario Montañés. «Quitando el Jueves Santo, llovió todos los días en Cantabria a alguna hora. Pero las lluvias no fueron ni persistentes ni muy intensas, como se dijo. Además, ha habido intervalos de sol, como estaba también previsto. Y las temperaturas han estado un par de días por encima de la media y el resto, por debajo. Lo habitual en esta época, como se había señalado», indica Sergio Fernández, el delegado territorial, que habla además de la dificultad de mostrar una información concreta –y resumida en un solo símbolo– en jornadas en las que hay sol, lluvia y nubes.

«Habían anunciado que iba a hacer muy malo, y una vez más la Aemet se vuelve a equivocar: se tiene que dar cuenta del tremendo daño que nos hace», denunció Eduardo Lamadrid, presidente de los hosteleros. Jesús Blanco, de la Asociación de Turismo Rural, fue más lejos. «Es la rutina de siempre, parece que quieren que la gente vaya a otros destinos, no al norte, aunque ha sido donde mejor tiempo ha hecho». Y en la misma línea (aunque con menos dureza) se manifestaron los representantes de las asociaciones de cámpings o de viviendas de uso turístico. Ampliar En el pronóstico anticipado que hizo Fernández para toda la Semana Santa –se publicó el domingo 13 en esta página– comentaba que tendríamos «tiempo típico de primavera, con lluvias y con temperaturas frescas, pero ni lloverá todo el día ni será de forma muy intensa». Este lunes explicaba –más allá de destacar que en pronósticos con tanta anticipación como se solicitan no se puede concretar tanto como en los que se hacen «a 48 o 72 horas»– que la sensación que puede quedar es que «ha llovido menos de lo que lo ha hecho» porque en las jornadas del viernes o del sábado «las precipitaciones se concentraron por la noche». «Además, el viernes, con la entrada del viento sur, en el litoral no llovió, pero sí lo hizo en el oeste y en el sur de la comunidad. Existe, en ese sentido, una percepción muy local de cada uno con respecto a cómo ha hecho». Más información El balance turístico: una Semana Santa «floja» y «peor de lo esperado» en Cantabria El delegado territorial sí que reconocía un mayor margen de error en los porcentajes de probabilidad de lluvia en cada municipio que aparecen en la página web de la Agencia –y que recogió este periódico el jueves para los días centrales de Semana Santa–. Daban, a grandes rasgos, un 100% en casi todos los puntos para el fin de semana. «La predicción municipal se genera automáticamente de lo que marcan los modelos y requiere de una interpretación. Creo que es mejor fiarse de los productos manuales, en los que interviene un predictor. De la información escrita del pronóstico. De todos modos, un 100% no significa que vaya a llover todo el tiempo. Quiere decir que en algún momento del día en ese punto va a llover», explicaba Fernández. Hostelería confirma una ocupación del 75% y una caída en la restauración Tras el balance provisional de Semana Santa que hizo Hostelería para El Diario Montañés el domingo, su presidente, Eduardo Lamadrid, confirmó este lunes una ocupación «promedio del 75%». «Aunque no es una semana histórica, los resultados son positivos, pero saben a poco al caer en abril». Aseguró, de hecho, que el porcentaje ha sido inferior al de 2023 (también en abril) y volvió a incidir en que «la predicción del tiempo no ha sido del todo acertada». Además, contrastó la caída de «entre el 5 y el 8%» en la restauración regional con la imagen de «supermercados que, parece ser, estaban más llenos de lo habitual». Una consecuencia, dijo, del turismo que pernoctó «en alojamientos ilegales».

