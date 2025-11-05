El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Puero deportivo de Pedreña. Roberto Ruiz

La Autoridad Portuaria amplía la concesión del Puerto de Pedreña hasta 2043

DM

Santander.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) ha aprobado la prórroga del plazo de vencimiento de la concesión del Puerto ... Deportivo Marina de Pedreña hasta 2043, cuando se agota el plazo máximo de 50 años al que puede optar la sociedad Proyectos de Pedreña, titular de esta concesión.

