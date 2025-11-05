La Autoridad Portuaria amplía la concesión del Puerto de Pedreña hasta 2043

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) ha aprobado la prórroga del plazo de vencimiento de la concesión del Puerto ... Deportivo Marina de Pedreña hasta 2043, cuando se agota el plazo máximo de 50 años al que puede optar la sociedad Proyectos de Pedreña, titular de esta concesión.

Como parte del acuerdo, la sociedad deberá realizar inversiones por valor de 1.369.000 euros destinadas a mejorar la productividad, eficiencia energética y calidad ambiental del puerto deportivo, según explicó ayer el presidente de la APS, César Díaz.

Dichos cambios giran en torno a «mejorar las instalaciones, realizando obras de rehabilitación y sustitución de elementos imprescindibles para garantizar su correcto funcionamiento».

En situación diferente se encuentra otra marina de Cantabria, conocida popularmente como Puerto Deportivo de Raos. Con una concesión que finaliza en verano de 2027, actualmente se encuentra gestionada por la comunidad de propietarios después de la quiebra de la anterior concesionaria.

Sin embargo, una compañía externa quiso acceder a la gestión del equipamiento y, ante la resolución desfavorable, llevó el asunto a los tribunales. El proceso judicial todavía no ha finalizado, hasta el punto de que actualmente se encuentra en el Tribunal Supremo. Un asunto que inquieta a los más de 1.000 amarristas de Camargo, así como a los propietarios de los negocios y pisos contiguos.