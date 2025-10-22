'Benjamín' pone este jueves en aviso rojo a la costa cántabra con olas de 8 metros y rachas de 90 kilómetros por hora

La borrasca 'Benjamín' pone este jueves en aviso rojo (riesgo extremo) la costa de Cantabria desde las 08.00 hasta las 11.00 horas por ... olas de 8 metros de altura, para después pasar a naranja (riesgo importante) durante el resto del día por fenómenos costeros de entre 5 y 7 metros. El temporal, nombrado así por el servicio meteorológico galo, afectará sobre todo al norte de Cantabria, ya que el centro de la borrasca pasará por el Canal de La Mancha entre Francia y Gran Bretaña.

Santander declara la fase de preemergencia para este jueves Ante la llegada de este temporal, el Ayuntamiento de Santander activará la fase de preemergencia entre las 08.00 y las 11.00 de este jueves. Así, estará prohibido el acceso peatonal y en vehículos a la avenida Manuel García Lago, permitiendo únicamente el acceso a residentes y clientes del hotel si la situación lo permite. Tampoco estará permitido el aparcamiento de vehículos en la avenida mencionada anteriormente y se cerrará el acceso del aparcamiento del Camello desde esta noche hasta este jueves a las 11.00 de la mañana. Según indica el Consistorio, en función de la evolución de la situación, este jueves se valorará ampliar los cortes o prolongarlos en el tiempo.

Igualmente, desde las 20.00 horas de este miércoles la zona de la Cantabria del Ebro estará en aviso amarillo (riesgo) por rachas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Para este jueves, la Aemet extiende el aviso amarillo a toda Cantabria por rachas superiores a los 80 kilómetros por hora, aunque en el caso del litoral, el centro y el valle de Villaverde se podrían sobrepasar los 90 kilómetros por hora.

Aparte del fuerte oleaje y las elevadas rachas de viento, también entrará a Cantabria un frente frío que dejará chubascos, sobre todo en la madrugada de este miércoles al jueves. Durante el resto de la mañana del jueves puede haber algún chubasco, mientras que a partir del mediodía el viento irá amainando y las precipitaciones remitiendo.

Estos días, en cuanto a las temperaturas, también se notará un «descenso bastante notable e importante», ya que se contará con unas máximas y mínimas «más frescas y propias del otoño».

Estas borrascas «estaban tardando un poco»

Según señala a El Diario Montañés el delegado territorial de la Aemet en Cantabria, Sergio Fernández, este temporal es un episodio «frecuente para las fechas en las que estamos». Es más, «estaba tardando un poco». «Hemos tenido un octubre con un tiempo bastante estable y este tipo de borrascas, que proceden del Atlántico, son habituales en estos meses de otoño e invierno», subrayó.

Fernández explica que la ausencia de borrascas se debía a la existencia de un anticiclón «bastante persistente» que impedía el paso de las mismas. «Por eso hemos tenido pocas precipitaciones hasta ahora. Ya hacía falta que lloviese, aunque lo peor estos días va a ser el viento», apuntó a este periódico el delegado de la Aemet en la comunidad. En ese sentido, ha avanzado que para este sábado se esperan precipitaciones generalizadas en toda Cantabria, mientras que para el domingo se prevén lluvias más débiles y cielos nubosos.

El 112 pide prudencia

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ante los avisos decretados por la Aemet. Ante la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Igualmente, por la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Según recuerda el 112 en un comunicado, ante cualquier incidencia se debe llamar lo antes posible al Servicio de Emergencias para que sus efectivos realicen una rápida intervención.