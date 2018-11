El bipartito comienza a negociar con el Estado la fórmula para ingresar los 100 millones que faltan de las obras de Valdecilla El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el convenio para recibir la anualidad de 22 millones correspondiente a este año DM . Santander Jueves, 29 noviembre 2018, 14:18

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha calificado de «muy importante» el acuerdo hoy del Gobierno de Cantabria para recibir del Estado la transferencia de 22 millones de euros del ejercicio 2018 para el Hospital de Valdecilla y ha afirmado que, a partir de ahora, se inicia la negociación de un convenio para recibir «el resto de dinero», que ha cifrado en unos 100 millones.

María Luisa Real ha hecho estas declaraciones, facilitadas por el Ejecutivo cántabro, tras aprobar el Consejo de Gobierno en su reunión de hoy el convenio con el Ejecutivo central para recibir los 22 millones de euros para inversiones en el Hospital de Valdecilla, que la comunidad autónoma percibirá «este año».

La consejera de Sanidad ha precisado que la transferencia aprobada hoy corresponde a los 22 millones de euros del ejercicio 2018 y ha recordado que en 2017 no hubo partida presupuestaria, mientras que en 2016 el Gobierno central del PP indicó que no se había justificado adecuadamente la inversión, con lo que no se transfirió y por ello el Ejecutivo cántabro tiene interpuesta una demanda para reclamar esa cantidad (también 22 millones de euros).

Ha aseverado que la justificación de 2016 fue la misma que «ahora sí sirve», por lo que ha opinado que «queda claro» que Cantabria no recibió esa transferencia económica para el Hospital de Valdecilla «por una cuestión de voluntad política del PP». «Ahora no ha habido ningún problema», apostilla Real.

La titular cántabra de Sanidad ha reiterado que a partir de ahora se inicia la negociación de un convenio «para recibir el resto del dinero» que Cantabria demanda «hasta completar los 200 millones de euros» y ha señalado que lo que falta son cien millones de euros».

Ha detallado que para realizar ese pago hay que firmar un convenio con el Gobierno central porque «existe un grave problema que es un contrato público-privado (del Hospital de Valdecilla), porque es mixto de obras y servicios y hay que realizar un convenio que recoja estas especificaciones», ha explicado.