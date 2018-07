Buruaga dice que «el PP no va a dedicarse ni un minuto más a mirarse el ombligo» DM La presidenta explica a su Ejecutiva que «se acabó la tregua a Pedro Sánchez» y pide a los suyos que se preparen ante un posible adelanto electoral ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Lunes, 30 julio 2018, 21:16

María José Sáenz de Buruaga mandado ante su Ejecutiva un mensaje interno claro: «El PP no va a perder un minuto más en mirarse el ombligo». La victoria de Pablo Casado en las primarias ha servido a la presidenta de los populares cántabros para dar por «cerrado el círculo» de las crisis dentro de la formación y arengó a los suyos a engrasar la maquinaria de cara a un posible adelanto electoral, ya que ve posible que el Gobierno de Pedro Sánchez «descarrile».

Sáenz de Buruaga anunció que con la victoria de Casado «la tregua a Pedro Sánchez se acabó, ya no caben excusas, el Partido Popular vuelve con todo su potencial»,. La idea, según la líder autonómica de la formación, es «trabajar desde la lealtad más absoluta y ayudar al partido a sumar y a crecer para volver a gobernar cuánto antes».

La líder de los populares cántabros defendió que «el Congreso ha sido una oportunidad extraordinaria para reforzar al partido, rearmarlo, fortalecer el proyecto y volver a conectar con la sociedad». «Abrimos una nueva etapa cargada de ilusión, de confianza en el futuro», recalcó.

También aprovechó la ocasión para disparar dardos al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, al que acusó de ponerse la venda «antes de la herida» y rebajar las expectativas de cara al encuentro que hoy mantendrá con Pedro Sánchez. A su juicio, el regionalista no «va a traer nada de La Moncloa que no esté en los Presupuestos del Estado para 2018 y que no haya traído ya el PP».

Ante la Junta Directiva, a la que asistieron tanto Diego Movellán como Ana Urrestarazu -dos de los tres representantes cántabros que tienen una plaza en los órganos de dirección del partido-, Buruaga lamentó que Revilla va a la reunión con «la peor de las disposiciones» y por « eso está buscando culpables y excusas y su excusa es siempre el Partido Popular».