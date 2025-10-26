El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Buruaga y Revilla, en el Parlamento. Daniel Pedriza

Buruaga maniobra para forzar al PRC a otro pacto

La presidenta ha mantenido un primer contacto con Revilla y ha incluido en el Presupuesto obras importantes para municipios regionalistas

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:38

Comenta

La presidenta de Cantabria lleva varias semanas preparando el terreno para forzar al PRC a dar la mano al PP y aprobar el tercer Presupuesto ... autonómico consecutivo de esta legislatura. Mientras que en los dos últimos años el pacto con los regionalistas ha sido muy sencillo, María José Sáenz de Buruaga sabe que ahora hay más resistencia interna en el PRC. La estrategia política de distanciamiento por la cercanía de las elecciones, unido al ascenso en el PRC de Paula Fernández, menos proclive a coqueteos con el PP, han obligado a Buruaga a mover ficha antes de presentar el documento y de que los equipos negociadores de ambos partidos se sienten en la misma mesa. La presidenta sabe que su falta de mayoría en el Parlamento solo se soluciona con dinero y, por eso, los alcaldes del PRC las inversiones en los ayuntamientos juegan un papel clave en la negociación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en el País Vasco tras salir de prisión
  2. 2

    El Mercado de Puertochico, en el centro del debate
  3. 3

    Verde y blanco... en la medida de lo posible
  4. 4

    Colindres presenta 25 alegaciones al PSIR de Laredo para expresar sus dudas sobre el plan
  5. 5 Bezana rinde homenaje póstumo al policía local Álvaro Fernández
  6. 6

    Casares acusa a Buruaga de «chantajear» a los alcaldes y de «hacer negocio» con la salud
  7. 7 Alejandro Rivas es el rey de la velocidad en Potes
  8. 8

    Turrón en manga corta en el supermercado
  9. 9

    «El fuego ha arrasado con la fábrica»
  10. 10

    El Seve inicia una temporada invernal marcada por los recortes de Ryanair

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Buruaga maniobra para forzar al PRC a otro pacto

Buruaga maniobra para forzar al PRC a otro pacto