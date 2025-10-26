Buruaga maniobra para forzar al PRC a otro pacto

La presidenta de Cantabria lleva varias semanas preparando el terreno para forzar al PRC a dar la mano al PP y aprobar el tercer Presupuesto ... autonómico consecutivo de esta legislatura. Mientras que en los dos últimos años el pacto con los regionalistas ha sido muy sencillo, María José Sáenz de Buruaga sabe que ahora hay más resistencia interna en el PRC. La estrategia política de distanciamiento por la cercanía de las elecciones, unido al ascenso en el PRC de Paula Fernández, menos proclive a coqueteos con el PP, han obligado a Buruaga a mover ficha antes de presentar el documento y de que los equipos negociadores de ambos partidos se sienten en la misma mesa. La presidenta sabe que su falta de mayoría en el Parlamento solo se soluciona con dinero y, por eso, los alcaldes del PRC las inversiones en los ayuntamientos juegan un papel clave en la negociación.

La presidenta ya ha mantenido un primer acercamiento a Miguel Ángel Revilla y ha entregado a los regionalistas un avance esquemático del Presupuesto para que lo estudien. El todavía secretario general del PRC es uno de los principales defensores de firmar el documento con el PP para «dar estabilidad» política a la región. Su criterio ha sido el mismo desde hace más de 30 años y no lo ha cambiado. Para él lo más importante es que el 1 de enero las cuentas estén aprobadas. Y, por eso, Buruaga sabe que es su aliado más seguro en el PRC en estos momentos. Muy lejos queda la campaña electoral de 2023, cuando el principal mensaje del PP fue equiparar a Revilla con Pedro Sánchez.

Tres alcaldes con voz

Como parte de su estrategia, Buruaga ha elegido las últimas semanas para salpicar su agenda de buenas noticias para algunos alcaldes regionalistas con voz autorizada en la Ejecutiva del PRC.

El caso del Ayuntamiento de Torrelavega es el más claro. Allí tienen los regionalistas su principal baluarte, con Javier López Estrada al frente, quien además es hijo del vicesecretario del PRC Javier Marcano. Dos pájaros de un tiro. Por eso no es casualidad que, hace tres semanas, la presidenta anunciara allí una partida para licitar el futuro Conservatorio, un viejo anhelo de la ciudad cuyo coste ascenderá a los 20 millones de euros.

Negociación La líder del PP anuncia inversiones fuertes a tres alcaldes clave del PRC en el último mes

Pacto En el PP consideran un «éxito» el acuerdo con los ganaderos para presionar a los regionalistas

Pocos días después, el Gobierno accedió a financiar los 5 millones de la construcción de la nueva piscina cubierta y climatizada de Reocín, otra demanda de un alcalde del PRC, Pablo Diestro, precisamente el candidato que se enfrentó a Paula Fernández por ser el sucesor electoral de Revilla.

Y esta misma semana, Buruaga se reunió en su despacho con el alcalde de Guriezo, Ángel Llano, a quien anunció una inversión de 1,2 millones para el primer tramo de la carretera entre el Pontarrón y Agüera.

Un conservatorio, una piscina y una carretera. Las tres inversiones incluidas en el Presupuesto y, por tanto, supeditadas a su aprobación en el Parlamento, por lo que ahora son los alcaldes los que tienen que presionar en su partido para pactar con el PP si las quieren ver en marcha.

Aunque también hay regidores del PRC nada contentos con el cumplimiento de las inversiones del Gobierno esta legislatura, algunas de ellas plasmadas en el famoso acuerdo firmado hace un año y del que faltan muchas obras por tachar. «El consejero de Fomento me prometió la Ronda hace tres años y no ha hecho nada. Ni ha encargado el proyecto. Eso es motivo suficiente para no aprobarles el Presupuesto nuevo, pero soy muy demócrata y en la Ejecutiva hemos decidido sentarnos a verlo», reconoce Teresa Noceda, alcaldesa de Comillas.

Temas elevados

Dentro del PP también consideran un éxito la escenografía de la semana pasada con todo el sector ganadero, especialmente vulnerable ahora por el avance de la dermatosis nodular. Buruaga anunció un nuevo plan de recría dotado con 9 millones de euros en tres años para los ejercicios de 2026 a 2028, con ayudas de entre 100 y 400 euros por animal y un límite máximo de 30 animales por explotación. Y la respuesta de los ganaderos fue un claro mensaje al PRC: «Negocien el Presupuesto. Es más importante que los partidos valoren más nuestro sector que el tema político».

Y eso sin contar la subida de medio millón de euros del Fondo de Cooperación, un incremento del 10% del Plan Concertado de Servicios Sociales y otras ayudas anunciadas en un encuentro público que la presidenta mantuvo con todos los alcaldes de Cantabria hace solo diez días.

A la espera de recibir el documento para estudiarlo, en el entorno de Paula Fernández consideran que otro acuerdo con el PP requeriría compromisos de temas más elevados (la sanidad y la educación regional) más que promesas de obras en los ayuntamientos. «Eso ya lo hicieron y lo incumplieron», recuerdan.