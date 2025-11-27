Buruaga y Molleda no llegan a un acuerdo en su disputa judicial El abogado del dirigente socialista se da por satisfecho porque la presidenta de Cantabria «ha recogido cable y pedido disculpas», pero el letrado del Gobierno dice expresamente que «no pide disculpas» y que se reafirman en calificar de «corrupción de libro» las actuaciones del exalcalde de Cartes

Gonzalo Sellers Santander Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:33 | Actualizado 11:46h. Comenta Compartir

La disputa judicial entre la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el dirigente socialista Agustín Molleda ha terminado sin acuerdo. En un ... acto de conciliación excepcionalmente largo, de alrededor de 10 minutos, el letrado del Gobierno de Cantabria se ha reafirmado en las palabras que la líder del PP expresó hace un mes, cuando calificó como «corrupción de libro» que Molleda ganara su plaza y la de su hermana en el Ayuntamiento mientras aún era alcalde, participando con su firma en todo el proceso. «La presidenta no tenía ánimo de ofender personalmente, sí de hacer crítica política dura. No podemos detractarnos de hechos que son ciertos y verídicos. Y no podemos pedir disculpas».

Sin embargo, el abogado de Molleda considera estas palabras como «una recogida de cable y una bajada de tono». «Han pedido disculpas y nos damos por satisfechos», ha dicho al finalizar, pese a que el abogado del Gobierno dijo literalmente lo contrario. Así que pese a la falta de acuerdo, parece casi descartada la presentación de una querella. En actualización La redacción de EL DIARIO MONTAÑÉS trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí

