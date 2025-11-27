El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Antonio Bezanilla, abogado de Molleda. El letrado del Gobierno, al fondo. Javier Cotera

Buruaga y Molleda no llegan a un acuerdo en su disputa judicial

El abogado del dirigente socialista se da por satisfecho porque la presidenta de Cantabria «ha recogido cable y pedido disculpas», pero el letrado del Gobierno dice expresamente que «no pide disculpas» y que se reafirman en calificar de «corrupción de libro» las actuaciones del exalcalde de Cartes

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:33

La disputa judicial entre la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el dirigente socialista Agustín Molleda ha terminado sin acuerdo. En un ... acto de conciliación excepcionalmente largo, de alrededor de 10 minutos, el letrado del Gobierno de Cantabria se ha reafirmado en las palabras que la líder del PP expresó hace un mes, cuando calificó como «corrupción de libro» que Molleda ganara su plaza y la de su hermana en el Ayuntamiento mientras aún era alcalde, participando con su firma en todo el proceso. «La presidenta no tenía ánimo de ofender personalmente, sí de hacer crítica política dura. No podemos detractarnos de hechos que son ciertos y verídicos. Y no podemos pedir disculpas».

