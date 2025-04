El 'campanu' se resiste a salir once días después de la apertura de la veda

Rafa Torre Poo Sábado, 12 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Ya va siendo habitual y a los pescadores no les queda más remedio que afrontar «con resignación» la cada vez más habitual tardanza en el ... izado del primer salmón de la temporada: el famoso, valorado y codiciado 'campanu'. El pasado 1 de abril se abrió la veda en Cantabria y, desde entonces, once días después, ha habido más ganas que ejemplares vistos en los ríos. Solo se han pescado dos -uno en el Asón y otro en el Pas-, pero en ambos casos se trataba de zancados, salmones que tras desovar el año anterior tratan de regresar al mar flacos y con pocas fuerzas. Uno de ellos, el del Pas, fue devuelto al agua y al otro se le dio muerte pero no contabiliza para la estadística.

Si se compara este año con el precedente, el retraso del 'campanu' no es tanto, pues en 2024 tardó veinte días en salir. Peor fue en 2023, pues hubo que esperar hasta el 20 de mayo para consumar la gesta. La sequía que registraba la región rebajó el caudal de los ríos al mínimo, lo que obligó al Gobierno a decretar una veda provisional hasta que la lluvia hizo acto de presencia y se pudo retomar la temporada. Esta campaña, en cambio, los cauces están en su mejor momento. «El problema es que no hay salmones. O, por lo menos, no se ven», explica Fernando Nieva, pescador natural de Miengo que el año pasado izó dos ejemplares, uno en Cantabria y otro en Asturias. «Es que cada vez entran menos peces a los ríos y, además, lo hacen más tarde», subraya. «Además, una vez que aparezcan, nada te asegura que vayan a picar. A diferencia de las truchas, que lo hacen para comer, el salmón no; lo hace cómo método de defensa. De ahí, la dificultad», concluye. «El problema es que no hay salmones, o por lo menos no se ven. Cada año entran menos a los ríos, y más tarde» Fernando Nieva Pescador «A lo mejor hay que probar y dejar de pescarlos durante un ciclo, los cuatro años que tardan en regresar del mar» Francisco Gamizo Sociedad de Pesca Conservacionista Fario «El 'campanu' no ha salido, pero los ríos están muy guapos con el caudal que tienen; los pescadores siguen yendo con ilusión» Manuel Borbolla Sociedad de Fomento de Pesca Esta es la tónica de los cauces salmoneros de toda la cornisa cantábrica. «En Asturias, también nos pasa. Sucede exactamente lo mismo», explicaba Armando Mori, ribereño asturiano que se había desplazado hasta Puente Viesgo el día de la apertura de la veda el pasado día 1. El dabet de la veda La pesca del salmón es una tradición en Cantabria. La normativa que lo regula establece que la pesca obligatoriamente es con muerte, a pesar de que cada pez que sale del río es uno menos que se desova y se reproduce. «Nosotros llevamos años reivindicándolo. ¿A que a nadie se le ocurriría abrir la veda y que se pudieran cazar urogallos?», se pregunta Francisco Gamizo, presidente de la Sociedad Cántabra de Pesca Conservacionista Fario. «Pues es lo que está sucediendo aquí con el salmón», se responde. En su opinión, lo mejor sería parar la extracción por completo durante unos años para comprobar si ayuda a que los salmones regresen en mayor número. «Igual habría que detener su pesca un ciclo, los cuatro años que tardan en regresar desde que salen por primera vez al mar», añade. «Es que si no, a este paso, yo ya doy por extinto al salmón en Cantabria», apostilla. Es un debate en el que la tradición siempre se ha impuesto a la lógica. Porque lejos quedan aquellos años en que los salmones pescados se contaban por cientos e incluso miles. El año pasado se capturaron 48 peces, 17 de ellos en la última semana. Muy lejos, tanto en tiempo como en cifras, queda la temporada de 1969, cuando se izaron más de 2.000. La de 2016 fue la última en que se superó el centenar. Aun así, los ribereños afrontan la presente campaña sin cejar en el empeño. «El 'campanu' no ha salido, de momento, pero los ríos están guapísimos, nada más hay ver al agua con el que bajan. Los pescadores acuden cada día con ilusión. En Asturias, la temporada empieza el domingo, a ver qué sucede allí», afirma Manuel Borbolla, presidente de la Sociedad Cántabra de Fomento de Caza y Pesca.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión