El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cantautora Inés Fonseca fue la encargada de abrir el acto del 25-N en Cantabria. Daniel Pedriza

Cantabria pone el foco en el entorno de las víctimas en el Día contra la Violencia hacia las mujeres

El Gobierno regional anuncia con motivo del 25-N la puesta en marcha de un estudio sobre trata y prostitución en la comunidad

Álvaro G. Polavieja

Álvaro G. Polavieja

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:27

Comenta

«El miedo ajeno silenciado. Al pálpito que sientes y no ves. ¿A qué sabe el miedo?». Los versos de la cantautora cántabra Inés Fonseca ... resonaron al inicio del acto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres organizado ayer por el Gobierno regional en la Sala María Blanchard del Palacio de Festivales. Fue el primer acto de un encuentro en el que la comunidad hizo balance y propósito sobre una lacra «estructural» que, aunque ha mejorado en diferentes aspectos, sigue azotando a Cantabria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  2. 2

    Los 40 años de Terminal Sur
  3. 3

    El folclore cántabro despide a Conchi García en el tanatorio de Viérnoles
  4. 4

    El audio del VAR del Burgos-Racing
  5. 5

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  6. 6

    Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos»
  7. 7

    PRC, PSOE y Vox suman sus votos para frenar el Presupuesto en una tensa jornada
  8. 8 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  9. 9 Cantabria tiene 4.740 propietarios con más de diez inmuebles, el doble que hace 15 años
  10. 10

    Buruaga: «Estoy dispuesta a volver a empezar a negociar otro Presupuesto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cantabria pone el foco en el entorno de las víctimas en el Día contra la Violencia hacia las mujeres

Cantabria pone el foco en el entorno de las víctimas en el Día contra la Violencia hacia las mujeres