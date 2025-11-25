Cantabria pone el foco en el entorno de las víctimas en el Día contra la Violencia hacia las mujeres

«El miedo ajeno silenciado. Al pálpito que sientes y no ves. ¿A qué sabe el miedo?». Los versos de la cantautora cántabra Inés Fonseca ... resonaron al inicio del acto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres organizado ayer por el Gobierno regional en la Sala María Blanchard del Palacio de Festivales. Fue el primer acto de un encuentro en el que la comunidad hizo balance y propósito sobre una lacra «estructural» que, aunque ha mejorado en diferentes aspectos, sigue azotando a Cantabria.

La periodista Pilar Gónzalez Ruiz fue la encargada de presentar un evento al que asistieron representantes de todos los ámbitos de la sociedad cántabra –con la presidenta María José Sáenz de Buruaga a la cabeza– y de retratar la realidad de este fenómeno en la comunidad. Ella fue la encargada de dar a conocer la nueva campaña puesta en marcha por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, titulada 'Actúa a su lado'. Esta propuesta busca poner el foco en el entorno de las mujeres que sufren este tipo de violencia, con el fin de que actúen y ofrezcan una ayuda vital, que puede constituir el primer paso para que busquen ayuda.

Pilar G. Ruiz destacó que «la campaña de este año del Gobierno de Cantabria amplía la mirada y busca dirigirse también a las personas que rodean a las víctimas». Eso incluye a «un amigo, una madre, un padre, un vecino, un compañero de trabajo, todos los que están cerca y pueden ser esa mano que se tiende, esa escucha activa para ayudarlas a dar ese paso», añadió.

Y puso ejemplos: «La vecina la que escucha gritos a través de la pared, el vecino que percibe discusiones que van más allá de lo habitual, la persona que siente que hay un riesgo ahí pero acude a esa frase tan común de que 'no quiero meterme donde no me llaman'. En situaciones de emergencia calla tiene consecuencias y hablar puede salvar vidas».

Víctimas en 2024

Tras repasar los ejes de esta campaña y de visualizar los vídeos de los testimonios de tres mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia, llegó el turno de María José Sáenz de Buruaga, quien describió la incidencia de esta lacra en la sociedad cántabra a través de cifras como la de las 11 mujeres asesinadas en Cantabria desde 2003, y destacando que en 2023 la región no registró ningún asesinato machista. Pero eso no quiere decir que el fenómeno haya mermado, como reflejan las «274 mujeres reconocidas como víctimas de violencia de género, trata y violencia sexual», a las que se suman las «1.618 están dentro del sistema de protección de la región, frente a las 1.485 de 2024, lo que supone casi un 8,9 por ciento más», explicó la presidenta cántabra.

La presidenta cántabra resaltó los 20 años que el años pasado cumplió «la aprobación de la Ley Cantabria 1/2004, una ley pionera que convirtió a nuestra comunidad en una de las primeras en tener un marco o integral para prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas». E hizo balance: «Dos décadas después, ¿qué ha pasado? Pues que ese compromiso se ha traducido en un sistema cada vez más sólido. Tiene una red completa de atención y acogimiento, recursos especializados, coordinación institucional, que es fundamental». Todo ello se ha traducido, alabó, en un modelo en el que «se interviene desde los municipios y se hacen acciones continuadas de sensibilización que han permitido que miles de mujeres, como hemos visto, den el paso definitivo para terminar con la violencia».

En ese sentido, Buruaga resaltó los medios que Cantabria ha puesto al servicio de esta causa, y afirmó que la comunidad «cuenta con una red atención especializada para las mujeres y los menores que sufren esta terrible forma de violencia, porque esta lucha no se gana solo con declaraciones sino con hechos, con recursos humanos, materiales y presupuestos, con acompañamiento y con políticas públicas que nos permitan actuar con un enfoque transversal y dar respuestas firmes y efectivas».

A este respecto, la presidenta señaló que «el centro de crisis es un recurso de referencia para las víctimas de violencia sexual y psicológica que en Cantabria ha atendido durante el año 2025 a 154 personas». Y en nuestros centros de emergencia y acogida, con el de Las Marzas como referencia, 54 mujeres y 21 menores han encontrado este año refugio, atención y la oportunidad de empezar de nuevo» , destacó.

Buruaga puso también el foco en el fenómeno de la prostitución y de la trata, denunciando que «Cantabria está entre las comunidades con mayor tasa de mujeres que ejercen la prostitución», y anunció la elaborará en 2026 un estudio específico sobre estas realidades.

La jefa del Ejecutivo también destacó el aumento de jóvenes que «han normalizado el sexo de pago como ocio debido, en su mayoría, a su presencia en redes sociales».

Por ello, explicó, «desde el Gobierno de Cantabria estamos poniendo el acento en la prevención, pero muy especialmente dirigido a dirigida a los más jóvenes para desenmascarar el consumo de prostitución para Aumentar el pensamiento crítico hacia los mensajes que lo normalizan».