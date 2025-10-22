Cantabristas reelige a Paulu Lobete como secretario general del partido

Paulu Lobete revalidó su cargo de secretario general de Cantabristas en el cuarto congreso de la formación, con el objetivo de llevar al partido al ... Parlamento autonómico en las elecciones del año 2027.

La nueva ejecutiva de Cantabristas pretende garantizar «a toda la gente que está cansada del despotismo del PP y su pretensión de vender nuestra tierra al mejor postor que en 2027 habrá una alternativa en la que depositar su confianza para entrar con fuerza a las instituciones y defender Cantabria y los intereses de la gente que la habitamos».

Sus bases refrendaron la estrategia política que les ha llevado a posicionarse «como la auténtica oposición al PP: la masificación turística, las políticas del hormigón, los recortes en sanidad o la falta de planificación en materia industrial», señalaron.