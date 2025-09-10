Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:55
-
1Paisaje
La bajamar desnuda la bahía de Santander
El fuerte coeficiente, de 100, ha dejado una llamativa estampa en la bahía cántabra. El nivel del mar se ha situado en 0.72 ... metros, y con la pleamar puede llegar a superar los cinco.
-
2Sanidad
Autransa sustituirá a Diavida en el servicio de ambulancias programado de Cantabria
La empresa de HTGroup obtiene una valoración de 100 puntos, frente a los 98,31 de Sanir (Alsa) y los 91,48 de Ambulancias Maiz.
-
3Educación
Los colegios retoman la normalidad y los institutos se preparan para la huelga
Los paros en la Educación Secundaria, Bachillerato y FP serán el jueves y viernes, pero las movilizaciones comienzan horas antes, con encierros a partir de esta tarde en tres centros de Cantabria.
-
4Turismo
Brañavieja tendrá un aparcamiento propio para autocaravanas
La nueva infraestructura tendrá cuarenta plazas, estará ubicada junto al Hotel La Corza Blanca y solucionará el colapso de tráfico por la acumulación de este tipo de vehículos en temporada alta de esquí.
-
5Tráfico
Cinco conductores dan positivo en cocaína en la tarde-noche de ayer
La Policía Local estableció controles preventivos en las avenidas de Nueva Montaña, Los Castros y la Constitución, además de en la calle de San Fernando.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
-
- Sanidad
- Educación infantil
- Cocaína
- Policía Local de Santander
- Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria
- Consejería de Educación y FP
- Alsa
- Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades
- Nueva Montaña Quijano
- Cantur
- Pleno del Ayuntamiento de Santander
- Hermandad de Campoo de Suso
- Santander
- Alto Campoo
- Senda del Litoral de Santander
- Pedreña
- Educación en Cantabria
- Educación
- Conflictos laborales en Cantabria
- Educación Secundaria
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.