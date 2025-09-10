Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

El fuerte coeficiente, de 100, ha dejado una llamativa estampa en la bahía cántabra. El nivel del mar se ha situado en 0.72 ... metros, y con la pleamar puede llegar a superar los cinco.

2 Sanidad Autransa sustituirá a Diavida en el servicio de ambulancias programado de Cantabria

La empresa de HTGroup obtiene una valoración de 100 puntos, frente a los 98,31 de Sanir (Alsa) y los 91,48 de Ambulancias Maiz.

3 Educación Los colegios retoman la normalidad y los institutos se preparan para la huelga

Los paros en la Educación Secundaria, Bachillerato y FP serán el jueves y viernes, pero las movilizaciones comienzan horas antes, con encierros a partir de esta tarde en tres centros de Cantabria.

4 Turismo Brañavieja tendrá un aparcamiento propio para autocaravanas

La nueva infraestructura tendrá cuarenta plazas, estará ubicada junto al Hotel La Corza Blanca y solucionará el colapso de tráfico por la acumulación de este tipo de vehículos en temporada alta de esquí.

5 Tráfico Cinco conductores dan positivo en cocaína en la tarde-noche de ayer

La Policía Local estableció controles preventivos en las avenidas de Nueva Montaña, Los Castros y la Constitución, además de en la calle de San Fernando.