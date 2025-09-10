El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:55

    Imagen principal - La bajamar desnuda la bahía de Santander
    Paisaje

    La bajamar desnuda la bahía de Santander

El fuerte coeficiente, de 100, ha dejado una llamativa estampa en la bahía cántabra. El nivel del mar se ha situado en 0.72 ... metros, y con la pleamar puede llegar a superar los cinco.

Top 50
  1. 1 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  2. 2

    Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña
  3. 3

    Adjudicados los dos últimos locales del Mercado del Este
  4. 4

    Piélagos ya tiene contratado el derribo de otras 17 viviendas en Cerrias, en Liencres
  5. 5

    «Ni iguales, ni dependientes», ni pegadas a la tele: Unate traza el perfil de las 145.400 personas mayores de Cantabria
  6. 6

    Averiados los cuatro ascensores que unen la calle Castilla con la calle Alta
  7. 7

    El Gobierno central autoriza la firma del convenio para cubrir las vías en Maliaño
  8. 8 Santander también acogerá el miércoles una protesta para reclamar la reducción de jornada
  9. 9

    La «apuesta segura» de Buruaga, en el foco de las críticas
  10. 10

    AENA adjudica a las cántabras Ambar y Celestia TST la red IoT de los aeropuertos españoles

