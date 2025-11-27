Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

El abogado del dirigente del PSOE aleja la opción de una querella porque la presidenta «ha recogido cable y se ha disculpado», pero el ... letrado del Gobierno dijo expresamente lo contrario durante el acto de conciliación. Buruaga: «Seguir adelante, profundizando en el espectáculo, es pegarse un tiro en el pie»

2 Conflictos laborales «Yo sufrí el acoso y derribo en Sierrallana»

Cinco víctimas que fueron diana de las coacciones de las técnicos de laboratorio condenadas a prisión describen su «pesadilla» en el podcast de El Diario Montañés 'Sierrallana: anatomía de un acoso'. Bombones chupados, escupitajos en el agua, carteles ofensivos, coches rayados, burlas...«Pero hay muchísimo más detrás».

3 Fútbol Lo que desconocías de El Sardinero

Los Campos de Sport se inauguraron en agosto de 1988 con un doble partido: Racing-Oviedo y Real Madrid-Everton.

4 Delitos Investigados cinco hombres por vender parte del cable que retiraban en la empresa para la que trabajaban

Se calcula que han podido obtener unos 6.700 euros por la venta del cableado.

5 Vivienda Los desafíos y las tendencias del sector inmobiliario, protagonistas en Santander

El segundo congreso de la vivienda reúne en el Palacio de Exposiciones y Congresos a profesionales de la construcción, promotores, arquitectos y expertos en sostenibilidad durante este jueves y viernes.