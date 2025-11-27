El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:39

Comenta

  1. 1

    Acto de conciliación

    Sin acuerdo en el 'caso Molleda': Buruaga no se retracta pero el exalcalde de Cartes se da «por satisfecho»

El abogado del dirigente del PSOE aleja la opción de una querella porque la presidenta «ha recogido cable y se ha disculpado», pero el ... letrado del Gobierno dijo expresamente lo contrario durante el acto de conciliación. Buruaga: «Seguir adelante, profundizando en el espectáculo, es pegarse un tiro en el pie»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Kaki o persimón: una de las joyas nutricionales del otoño
  2. 2

    De electricista en Cartes a la cúpula del PSOE
  3. 3 La justicia da la razón a los propietarios de Casa Alvarado en Laredo y permite instalar un ascensor
  4. 4 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  5. 5

    El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao
  6. 6

    La Guardia Civil recupera dos remolques cisterna sustraídos en Galizano
  7. 7

    Se incendia un coche aparcado en la calle Marqués de la Hermida de Santander
  8. 8

    Vallas rotas, luces medio arrancadas y pintadas, el saldo de los actos vandálicos en Santillana del Mar
  9. 9

    El Racing sopesa trasladar la ciudad deportiva a otro municipio al no actuarse para la ampliación
  10. 10

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria