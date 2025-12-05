Las cinco noticias del día en Cantabria

Columnista mordaz y magistral, vitriólico humorista, prolífico y temido escritor, fue un infatigable polemista. Autor de más de 40 libros, era nieto de Pedro ... Muñoz Seca.

2 Instituciones González Revuelta llama a «mantener la fidelidad a los valores constitucionales»

La presidenta del Parlamento de Cantabria pide «no repetir los graves errores del pasado» en la celebración del 47º aniversario de la Constitución Española.

3 Santander Esta tarde sigue en directo en El Diario Montañés y con Cantabria TV el encendido de la Navidad

La retrasmisión comenzará a las 18.30 horas, una hora antes del encendido.

4 Estafa Una anciana pica en el tocomocho: se va con la timadora al banco y saca 3.000 euros por unos falsos cupones

La estafadora, con antecedentes por el mismo timo y por el 'abrazo cariñoso', abandonó en Santander a la víctima después de haberla trasladado desde Maliaño.

5 Investigación La Policía sospecha de un hombre que «vive muy cerca» como autor del incendio del garaje de El Alisal

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, dice que hay «una línea de investigación bastante clara» de un posible implicado que ha sido visto por la zona donde se produjo el suceso, en la calle José María Cossío.