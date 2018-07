«Confié en iDental porque anunciaban que tenían una subvención del Gobierno» Ana Rumayor e Iván López, dos de los afectados por la clínica iDental en Santander. / Roberto Ruiz Afectados por la presunta estafa de la clínica dental en Santander piden ayuda a la Consejería de Sanidad, que les deriva a Consumo MARÍA DE LAS CUEVAS Santander Viernes, 6 julio 2018, 19:06

Afectados cántabros por la presunta estafa de la clínica iDental, que ha cerrado en toda España dejando a miles de clientes con sus tratamientos inacabados, fueron recibidos ayer en la Consejería de Sanidad para poner sobre la mesa sus denuncias y reivindicaciones en una reunión mantenida con la directora general de Ordenación y Atención Sanitaria, María Antonia Mora, que se prolongó durante cerca de dos horas. Si bien, a su término, la conclusión fue que «la Consejería de Sanidad no tiene competencias en materia de estafa» y, por lo tanto, «todos los casos que nos llegan a título individual los derivamos a Consumo», indicó Mora. «Hemos querido escucharles porque sabemos que se encuentran perdidos y se sienten abandonados por parte de una empresa que, todo apunta, les ha estafado», declaró.

Para la captación de clientes, la clínica se anunciaba como «Dentistas con corazón» con el objetivo de ayudar a un sector poblacional de bajos recursos, al que presuntamente ofrecía tratamientos por debajo del precio de mercado haciendo entender que «una subvención gubernamental» financiaba la diferencia.

La Consejería de Sanidad informó ayer a los afectados en Cantabria de que la clínica, que estaba ubicada en la calle Gutiérrez Solana de Santander, había sido objeto de cuatro inspecciones. «Las cuatro actuaciones concluyeron que no había ningún incumplimiento sanitario. Todo estaba en regla y buen estado, tenían las titulaciones, los médicos estaban presentes...», señaló Mora.

Tras el cierre de la clínica de Santander, el pasado 15 de mayo, por alzamiento por impago de alquiler, la Consejería efectuó una quinta inspección. «En esta ocasión, encontramos un montón de historiales clínicos abandonados y decidimos recogerlos cautelarmente, que se precintaron, y se puso en conocimiento del juez. Pero la Consejería no tiene competencias en estafa para intervenir más allá, ni tiene cartera. Solo podemos dirigir a los afectados a Consumo», insistió Mora.

El portavoz de la Plataforma de Afectados por iDental de Santander consideró que «la connivencia entre el Gobierno regional y local con la clínica está clarísima», aseguró Iván López, en tanto que «a mí me derivaron desde los Servicios Sociales y La Gota de Leche me pidió cita», aseguró mostrando una notificación que lo constata.

Otro caso es el de Ana Rumayor, afectada por «supuesta mala praxis» a ella y a su hijo, menor de edad. «Me dirigí a esta clínica tras ver un anuncio publicitario que aseguraba que el Gobierno de Cantabria les subvenciona con un millón de euros. No me considero inculta, pero al ver esto para mí fue una garantía total y confié», explicó. «Pensé: por fin el Gobierno nos echa una mano. Por la ortodoncia de mi hijo, que en otra clínica me pedían mil euros, en esta pagué 400 al contado. Nunca hubiera puesto en juego la salud de mi hijo si hubiera tenido dudas», aseguró. Asimismo, lamentó que su hijo ha padecido severas infecciones en la boca a causa de «la oxidación de los 'brákets'».

Hay cerca de 80 casos denunciados en el juzgado número 3 de Cantabria contra iDental por mala praxis y abandono de los tratamientos, pero han sido sobreseídos «porque no tenemos los historiales clínicos que demuestran cada caso, ya que la clínica no los ha facilitado».

La plataforma pide al Gobierno regional que cubra los gastos del peritaje dental, un trámite obligatorio para continuar con su tratamiento en otra clínica. «Por lo menos, en los casos más graves, ya que sin historial clínico no te atienden en ningún lado», explicaron. El Colegio de Dentistas de Cantabria también ha emprendido acciones legales contra la clínica ante lo que considera que supone «el mayor escándalo sanitario dental mundial conocido hasta el momento». Por ello, recomienda a los pacientes la conservación de toda la documentación que tengan.