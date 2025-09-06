El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Buzos de la Guardia Civil rescatan el cuerpo de un hombre ahogado el pasado 28 de junio en San Vicente de la Barquera. Javier Rosendo

Cuatro de los diez ahogados este año en Cantabria sufrieron un paro cardiaco

La cifra de fallecidos en entornos acuáticos ya iguala la de 2024, con cuatro meses por delante. En España el número de muertos es el más alto desde que hay registros

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:26

Cantabria ha registrado diez víctimas por ahogamiento en lo que va de año –uno más que en 2024, con cuatro meses por delante aún–. Siete ... de ellas perdieron la vida entre junio y agosto. Ayer mismo, el servicio de emergencias 112 tuvo que intervenir en la playa de Loredo para atender a un bañista que estuvo a punto de ahogarse. En este caso, fue rescatado del agua por los surfistas con «síntomas de preahogamiento con pérdida de consciencia» y el incidente quedó en un susto. Pero no siempre es así. De hecho, 2025 se perfila como un año negro en cifras de ahogamientos en España tras un verano «especialmente preocupante». Hasta 368 muertes tiene registradas la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, la cifra más alta desde que se elabora el informe. Y un estudio propio de la Escuela Segoviana de Socorrismo, en cuyo tratamiento de los datos participan investigadores del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Cantabria, eleva el balance hasta 408 (320 hombres y 88 mujeres), el segundo peor dato de su serie estadística (2013-2025).

