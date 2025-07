Son María José Sáenz de Buruaga y sus consejeros los que gobiernan Cantabria, pero donde se aprueban –o no– las leyes que elabora el Ejecutivo ... y salen adelante –o no– los Presupuestos de cada ejercicio es en el Parlamento. En dos años de legislatura, el PP, más allá de la reprobación de algún consejero, no se ha sufrido ningún traspié importante. Algún mérito tendrá Juan José Alonso (Escalante, 1973), la persona a la que Buruaga encargó la tarea de buscar entre los grupos –a veces PRC, a veces Vox– los apoyos que necesita para completar su minoría mayoritaria.

–Dice la presidenta que ya ha cumplido o puesto en marcha el 80% de su programa electoral. De lo que resta, ¿qué es lo más importante?

–Lo que destacó con esa idea la presidenta es que se han establecido son las bases de la política de cambio que proponía el PP. Lo más destacado, la bajada de impuestos que era fundamental para reactivar la situación económica de declive que tenía Cantabria y la Ley de Simplificación Administrativa. Son dos hitos muy demandados por la sociedad y los empresarios de Cantabria que por fin se han hecho realidad. Los grandes proyectos de obras continúan, como no podía ser de otra manera, porque somos un partido pragmático y no somos sectarios para parar lo que es bueno. Cambiamos lo que dijimos que cambiaríamos y continuamos lo que dijimos que continuaríamos, sobre todo las grandes obras de infraestructuras y culturales. Queda mucha actividad parlamentaria en esta segunda parte de legislatura, como la Ley de Vivienda. También la de Autoridad Docente, la de Control Ambiental, Función Pública…

–¿Le pongo en un compromiso si le pido algo de la autocrítica que no hizo Buruaga en el debate del estado de la región?

–Pues hombre, si el Gobierno de España ayudara a Cantabria nos iría muchísimo mejor. Por parte del Gobierno de Cantabria se está haciendo todo lo que no se hizo en los últimos ocho años. Nosotros lo hemos activado todo en dos. Entiendo que para la oposición tiene que ser doloroso que un Gobierno en minoría sea capaz de hacer cosas que ellos no hacían con mayoría. Lo que sí pediría a la oposición es que respalden a este Gobierno en sus demandas al Gobierno de España. No al PP ni a Buruaga, sino las demandas históricas de Cantabria. Especialmente se lo pido al PSOE de Cantabria, que ahora es una franquicia de Sánchez.

–Le pido autocrítica y critica a Sánchez…

–Si nosotros lo hacemos bien, tengo que criticar a quien lo hace mal. El que no ejecuta las obras es el Gobierno de España, el que no envía el dinero que le corresponde a Cantabria a tiempo.

–Por hacer de abogado del diablo. Nunca antes el Estado había mandado tantos recursos a Cantabria, en 2024 hubo récord de adjudicación de obra del Ministerio de Transportes y la Guardia Civil acaba de alcanzar su cifra más alta de efectivos.

–En el caso de la obra pública, una cosa es la adjudicación y otra es la ejecución. Un ejemplo es el nudo de Torrelavega. Si Sánchez estuviera comprometido con Cantabria, habría estado abierto hace tres años. Y con el pago de las entregas a cuenta, al no haber Presupuestos del Estado, el Ministerio está reteniendo 22 millones de euros de los cántabros al año. Eso significa que Cantabria tiene que retraer recursos propios para atender obligaciones que el Gobierno de España no cumple.

–Han mejorado las listas de espera sanitarias, pero aumentan las de dependencia y se cierran consultorios en verano.

–La falta de médicos no es un problema del PP ni de Cantabria, es un problema nacional. No hay una promoción suficiente de médicos de familia en el MIR y esa es una competencia del Estado. Y no es por disculpar a nadie, es decir la verdad: el problema de falta de médicos es un problema nacional que afecta a Cantabria, porque evidentemente nos afecta. Afecta muchísimo a los asturianos, que son socialistas, y afecta a los vascos, que nos critican porque dicen que les hacemos una OPA hostil a los médicos ofreciéndoles más dinero. Este Gobierno está haciendo lo indecible para que haya médicos, con el mayor presupuesto en Sanidad para médicos y con alternativas para los pacientes. Lo deseables es que haya médicos, pero no los hay. No se pueden pintar. ¿Qué alternativas? Cuando un paciente no tenga su médico, vamos a intentar que tenga una enfermera. Y habrá un transporte alternativo y gratuito al centro de referencia. Lo que sí pido a los alcaldes de los partidos de la oposición es que ayuden a los vecinos a conocer este servicio y que no lo boicoteen.

–¿Lo están haciendo?

–El año pasado, intentaron el boicot desde el PRC.

–El PP ha pactado con el PRC y con Vox en el Parlamento y con sectores como el sanitario, la Justicia y los ganaderos. ¿Por qué no es posible con los docentes? ¿Es una huelga política?

–No lo creo. Creo que están a punto de llegar al acuerdo pese al esfuerzo de PRC y PSOE, que no hicieron nada en ocho años, para hacerlo descarrilar. Lo que resulta lamentable es que quien ha tenido responsabilidades de Gobierno haga este ejercicio de demagogia y de populismo simplemente porque el PP va a conseguir otro acuerdo sectorial como el de médicos y enfermeras, Justicia y sector primario.

–De los buenos datos que expone la presidenta, ¿cuáles se explican por su gestión y cuáles por la dinámica nacional?

–Vivimos en un mundo globalizado y por lo tanto nos afecta todo. Pero hay una cuestión en la economía que se llama coste de oportunidad. ¿Cuánto estamos dejando de crecer en España por el Gobierno de Sánchez y cuánto estamos mejorando en Cantabria por el Gobierno de Buruaga? Es evidente que Cantabria está recortando la distancia con la media nacional, por lo tanto en Cantabria se hace algo bien, mejor de lo que se hacía antes.

–Desde que se aprobó la reforma laboral ha bajado un 25% el paro en Cantabria. Desde que el PP llegó al poder en Cantabria, un 6%. ¿Ha influido más la dinámica estatal que la regional?

–Con la legislación laboral se ha puesto un maquillaje en el tema de los fijos discontinuos. Lo que interesa es la afiliación a la Seguridad Social y es indiscutible el crecimiento de Cantabria respecto a los últimos años. Récord en empleo joven, récord de mujeres, de mayores de 45 años… Tenemos que seguir en esta senda de dar confianza a los empresarios para crear empleo, un marco fiscal que no sea confiscatorio, sino que nos permita recaudar para tener un estado de bienestar y prestar los servicios que tiene que prestar la comunidad autónoma.

–Dicen que con la bajada de impuestos han recaudado más. Si hay una relación de causa-consecuencia, ¿por qué no siguen bajando impuestos?

–En eso se está trabajando. El PP cree en un sistema progresivo, pero no confiscatorio. La política fiscal no puede ser un freno a la actividad económica. Y evidentemente los impuestos son necesarios. No se trata de una subasta para ver cuántos impuestos se bajan, sino que se ha hecho un estudio para ver qué figuras impositivas se pueden bajar para generar más actividad económica y aumentar la recaudación. El trabajo es serio y riguroso, no es de barra de bar.

Las frases «Abandono» de Madrid «Si Sánchez estuviera comprometido con Cantabria, el nudo de Torrelavega llevaría abierto tres años» Repaso a la legislatura «Cambiamos lo que dijimos que cambiaríamos y continuamos con todo lo que dijimos que mantendríamos. Somos pragmáticos, no sectarios»

–El PSOE pone el ejemplo de la venta de viviendas. Dice que se recauda más pese a la bajada del impuesto no porque aumente la actividad, sino porque los precios se han disparado.

–Pues que se imaginen qué pasaría si no hubiéramos bajado el impuesto. ¿Cómo sería el precio de las viviendas? Si ahora ya es difícil comprar, sería imposible.

–Aprueban la Ley de Juventud y el Presupuesto con el PRC, la derogación de Memoria Histórica y la de Simplificación con Vox. Parece que hay intención de buscar un equilibrio

–No, en absoluto. Desde el principio de la legislatura entendimos lo evidente: tenemos un Gobierno en minoría que necesita llegar a acuerdos. Nosotros hablamos con todo aquel que quiera hablar. Hay grupos que te muestran su interés en asuntos y otros que no. Con los primeros son con los que se avanza en el desarrollo de las leyes. No hay ningún cálculo de equilibrios como podemos ver todos los lunes. Las votaciones son muy aleatorias, muy dispares. Votamos con el PRC, con Vox, con el PSOE en ocasiones… A veces también se unen todos contra el PP. Vamos a seguir con esa misma predisposición y podemos asociarnos con todo aquel que apoye las políticas transformadoras del PP. No tenemos prejuicio a hablar con nadie ni ningún límite más que el interés de los cántabros.

–Aparentemente, el PRC ha elevado el tono contra el Gobierno de Buruaga.

–Es libre de hacerlo. La constatación es que le cuesta mucho a la nueva candidata criticar al Gobierno de España. Y cuando lo hace, acaba criticando al PP. Yo creo que se equivoca de adversario porque quien no cumple con Cantabria es Sánchez.

–¿Será más complicado entonces pactar unos nuevos Presupuestos con el PRC? ¿Por qué se tiene que fiar de ustedes si no cumplen partes relevantes de los acuerdos de 2024 y 2025, según los regionalistas?

–Nosotros tenemos la misma actitud desde hace dos años. Tenemos una comisión de seguimiento de los acuerdos de ese pacto y nosotros estamos completamente satisfechos del grado de cumplimiento. De hecho, estábamos trabajando para presentar el documento en julio, pero bueno, parece que quieren esperar a septiembre.

–El PRC dice que no se han licitado obras, que no han aprobado a tiempo los decretos de autocaravanas y pisos turísticos…

–No pueden pedirnos una obra de un pueblo que está parada por un informe municipal. Cuando hay más de una administración implicada, lo que le pueden exigir es que hagamos nuestra parte del trabajo, que está hecho. Si lo que quiere el PRC es buscar una excusa, que lo diga claramente. Lo que no se ha cumplido es porque ha sido imposible.

–¿Qué indicaciones les ha dado la presidenta para negociar el Presupuesto de 2026? ¿Mirar al PRC, cambiarles por Vox…?

–Las mismas premisas con las que hemos estado trabajando hasta ahora: buscar a cualquier grupo que muestre predisposición al pacto. Y quien busque una excusa, tendrá que explicarla.

«La corrupción, sea de quien sea, es inaceptable, pero jueces y fiscales necesitan libertad para combatirla»

–El PP ha usado el lema de 'Mafia o democracia' para hablar de los escándalos que rodean al PSOE. ¿Ese discurso no se cae ahora que se conoce la investigación sobre Montoro y a las puertas de nuevos juicios sobre la 'Kitchen' o la 'Gurtel' que tuvieron lugar durante la etapa de Rajoy?

–La corrupción, venga de donde venga, es inaceptable y quien la haga que lo pague. Para eso los jueces y fiscales tienen que ser libres para hacer su trabajo. En cambio, lo que ven los españoles es a un Gobierno de España con su Fiscal General sentado en el banquillo y la pretensión de impulsar leyes que solo buscan tapar sus casos de corrupción.

–¿Por qué los casos del PSOE son más graves que los del PP?

–El Gobierno de España con Pedro Sánchez al frente no puede estar ni un minuto más en La Moncloa. Ábalos, su número dos y a quien Sánchez nombró ministro, imputado por corrupción. Cerdán, a quien Sánchez nombró para sustituir a Ábalos como número dos del PSOE, también imputado. Súmele a todo esto los Koldo, las fontaneras, las 'sobrinas' colocadas en empresas públicas, las mordidas, al hermano del presidente colocado en Extremadura sin ir a trabajar, el caso de la mujer del presidente… Este panorama tremendo encaja en cualquier película de mafiosos. Se tienen que convocar elecciones y que decidan los españoles en total libertad.