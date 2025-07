Pedro Hernando (Santoña, 1968) ha estado como portavoz del PRC en la negociación de la investidura de Buruaga, primero, y de los dos Presupuestos ... pactados con el PP, después. Se conoce perfectamente cada uno de los puntos acordados y también todos los incumplimientos.

–¿Está hoy Cantabria mejor que hace dos años?

–Está peor en los servicios esenciales y mejor en empleo o porque ahora podemos actuar contra el lobo en el medio rural. Pero está mucho peor en sanidad, está mucho peor con conflictos en educación, está mucho peor en asistencia social... Hay algunas cosas que han mejorado por la inercia nacional como el empleo, pero la realidad es que no se corresponde con las medidas que se han tomado aquí que no han servido para nada, como se ve con el Plan de Autónomos, donde caen las cifras. No hay más que ver la atención en el medio rural de la sanidad en verano, las listas de espera en las residencias o para obtener la calificación en dependencia o discapacidad. Frente a eso tampoco es que haya una avalancha de obra pública que se haya convertido en el motor de todo. Hay mucho 'haremos' y poco 'hacemos'.

–Los datos que expuso la presidenta en el último debate sí parecen mostrar una Cantabria en un buen momento económico.

–Buruaga quiere vender la Cantabria que tiene en el programa electoral, pero que no ha conseguido llevar en estos dos años a la Cantabria real. Quizás porque, si ha tenido que cambiar más del 30% de los cargos del Gobierno por esa cascada de ceses semanales, el Gobierno no puede funcionar. Y las consejerías donde no ha habido cambios, como Industria, son el ejemplo de la inacción. Los datos económicos que presenta se parecen muy poco a la realidad del día a día en la que cada vez es más caro hacer la compra, donde los jóvenes no pueden alquilar porque estamos entre las comunidades autónomas más caras de España, donde no hay vivienda en venta porque hay una mala gestión de todos los suelos...

–Hay quien puede pensar que el PRC es corresponsable de la situación. Las políticas las ejecuta el PP, pero estos también son sus Presupuestos.

–Sí, lo entiendo. Lo entiendo porque nosotros también estamos defraudados. Apostamos por este Gobierno en minoría para que se continuaran los proyectos que se pusieron en marcha en la pasada legislatura. Y es lo único que está en marcha. El Mupac, la protonterapia y La Pasiega. Casi todas las carreteras que ahora tenemos en marcha como las variantes o los accesos a Morero vienen de la época anterior. Y dimos un margen de confianza con la aprobación de los Presupuestos de 2024. Tuvimos dudas, pero le dimos margen en 2025. Tras eso, la realidad es que estamos tan decepcionados como el cántabro medio. No hay nada de lo que firmaron con el PRC. El centro de salud de Polanco, el de Santillana, muchas obras municipales, el decreto de pisos turísticos… Entonces, afrontar una nueva renovación de pactos sin que nos demuestren realmente que van a cumplirlo, pues es difícil.

–Entonces, ¿no apoyarán un tercer Presupuesto para que no les engañen por tercera vez?

–La consecuencia de lo anterior es que a final de año tiene que estar cumplido, si no el 100%, más del 70% de los acuerdos. Si no, no habrá otro pacto.

–Si llegan al 70% y las Cuentas que les presenta el PP son las mejores del mundo, pero no contemplan la subida docente retroactiva a 2025, votarán no, ¿correcto?

–Nosotros no decimos eso. Decimos que la subida tiene que ser en 2025, no en 2026. Hay margen para ello. ¿Cuánto? Eso lo tienen que firmar la Junta de Personal y el Gobierno. Pero esa subida no puede ser condicionada a que haya Presupuesto, porque no lo fue para los sanitarios. Nosotros lo hemos dicho claro: la subida de los docentes tiene que ser este año y no solo a partir de diciembre, retroactivamente para todo 2025. Y ellos ya han hecho un esfuerzo, como lo hacen cada día en las aulas, al bajar de 320 a 180 euros sus exigencias.

–¿El PRC ha virado a la izquierda desde que Paula Fernández es la candidata? El PP les acusa de ser sanchistas.

–El PP tiene discursos peligrosos, como el de que quien no está con ellos está contra ellos. El PRC nunca ha entendido así la política. Los regionalistas siempre hemos sido progresistas porque lo pone en nuestros estatutos. Si es ser sanchista defender que haya una igualdad en la aplicación de los derechos, que se mejoren las condiciones de los trabajadores, la subida del salario mínimo o de las pensiones a las que se opuso el PP... No hemos girado a la izquierda para estar ahí porque ahí llevamos mucho tiempo. Y llevamos mucho hablando de los incumplimientos de Pedro Sánchez en materia de infraestructuras o los postulados muy peligrosos en financiación autonómica. Lo que pasa es que estamos preocupados porque oímos a Juanma Moreno, a Barbón o a Page hacer un frente común, pero no a Buruaga. ¿Dónde está? Nosotros la propusimos que Cantabria crease un lobby y convocara una cumbre en Cantabria con todas las autonomías que estuvieran en nuestra línea y el PP lo rechazó. La deriva que ha tomado Sánchez es peligrosísima. Ahí estamos totalmente enfrente, como lo estamos en su negativa a cambiar la ley para dar mayor seguridad a los arrendadores. Hay que atacar el fenómeno de la okupación.

Las frases Dos años después «Cantabria está peor en sanidad, educación, asistencia social... Y el empleo va bien por la inercia nacional» La gestión diaria «Un Gobierno que ha cambiado al 30% de sus altos cargos, con ceses semanales, es normal que no pueda funcionar»

–El PP y Vox instalaron la idea de que usaban Cantur como una agencia de colocación. ¿Su rechazo a la comisión de investigación no contribuye a ese relato?

–No. Es que nosotros creemos que quien gobierna tiene que hacer gestión y control. Ahora y antes. Las comisiones de investigación son para asuntos muy específicos que tengan detrás un entramado suficiente que dé lugar a que el Parlamento lo investigue. Todavía quiero recordar la última comisión de investigación que se hizo sobre Cantur, auspiciada por un personaje que todavía pulula por este Parlamento, cuyo resultado fue el linchamiento público de una serie de gestores que luego, años después, se vio en los tribunales que no tenían ninguna responsabilidad. Nosotros creemos que si en Cantur se están produciendo irregularidades, lo que tiene que hacer el director y el consejero es investigarlo. Y en virtud de esa investigación, actuar. No hay necesidad de hacer como el juez Peinado y hacer una investigación prospectiva.

–El PP dice que este es el Gobierno más municipalista de la historia y que, al contrario que otros, no discrimina a alcaldes por su color. ¿Lo comparte?

–Ahora le vamos a pedir, de cara a la reunión para evaluar el pacto presupuestario, que nos dé el listado completo de las inversiones que pactamos en todos los municipios. El anterior Gobierno fue el más municipalista de verdad. Consolidó el Fondo de Cooperación que ha subido esta legislatura gracias a las enmiendas del PRC, porque el PP solo quería subir el IPC que marca la ley, consolidamos el fondo para entidades menores… ¿Los ayuntamientos tienen más dinero que nunca y por eso el PP es el más municipalista? Tienen más dinero por el PRC. ¿Se discrimina a los alcaldes por el color político? Yo defiendo que antes no se discriminaba y confió en que ahora tampoco. Confío en que las obras se hagan en atención a las necesidades. Antes el PRC tenía más alcaldes y por eso recibían más. Ahora el PP tiene más alcaldes, y es razonable que reciban más. Pero estaría bien que sean los alcaldes que digan si el Gobierno les discrimina o no, los que llevan meses esperando que los consejeros les reciban.

–¿Temen que el PP intente robarle alcaldes de cara a las próximas elecciones municipales?

–No.

–¿Confía en todos sus alcaldes?

–Absolutamente. Esa idea ya se escuchó mucho entre 2011 y 2015. Que si el PRC iba a tener problemas, que si sus alcaldes se irían al PP… Nada de eso se produjo y el PRC salió reforzado de aquella situación. La situación en la actualidad es la misma, pero mejor. Mejor, porque el proceso que ha elegido candidata a Paula Fernández ha servido para movilizar las bases y convencer a los que dudaban de la estructura del partido y de si realmente había 8.000 militantes, 4.000 de ellos activos. El PRC está muy arraigado en los municipios y seguiremos mejorando donde ya estamos y en donde hemos obtenido malos resultados como es el Arco de la Bahía. Hay que ser realista y ahí, que hay muchos votos, hay que corregir.

–¿Y que partidos emergentes como Cantabristas les puedan robar la parte más progresista o joven de su electorado?

–Todas las opciones tienen su espacio. Cantabristas representa una prácticamente nacionalista. No creo que en estos días el nacionalismo cántabro tenga un margen entre los ciudadanos, ni siquiera entre los jóvenes. Los jóvenes quieren identidad, reconocimiento y autonomía, pero sobre todo los jóvenes quieren vivienda, empleo, sueldos dignos y eso solo se consigue desde el Gobierno, donde puede estar el PRC.