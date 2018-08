El PRC desoye a Zuloaga y negociará el Presupuesto «con todos los grupos» Imagen de archivo de Pablo Zuloaga y Miguel Ángel Revilla en el Parlamento. / Alberto Aja El partido de Revilla dice que el acuerdo con Podemos «puede ser más factible», pero aseguran que el Ejecutivo «no hará exclusiones» ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Martes, 28 agosto 2018, 07:11

Resulta ya un tópico hablar de 'otoño caliente' en lo político, pero el Gobierno de Cantabria afronta el arranque del curso que le obligará a emplearse a fondo en diversos frentes, especialmente en el presupuestario. Ante el giro a la izquierda del PSOE de Pablo Zuloaga, que el domingo anunció unilateralmente en la 'Fiesta de la rosa' que Podemos se convertirá en su aliado prioritario para negociar las cuentas públicas, el PRC, su socio en el bipartito y quien ostenta la presidencia bajo el mando de Miguel Ángel Revilla, echó ayer el freno de mano, enmendó las expectativas de los socialistas y anunció a través de una nota que «el Gobierno regional abrirá la negociación del Presupuesto de 2019 a todos los grupos parlamentarios con la firme voluntad de aprobar el documento en tiempo y forma, porque su máxima prioridad es Cantabria».

La declaración de intenciones del PRC es un mensaje a navegantes que deja ver de nuevo las grietas y las diferencias que existen entre los dos socios de Gobierno a unos meses de las elecciones municipales y autonómicas. Los regionalistas no cierran las puertas a aprobar el Presupuesto con los morados ni mucho menos, pero no a cualquier precio. De hecho, el PRC recordó a Zuloaga que fueron ellos los que firmaron el acuerdo de investidura y aprobaron ya el primer Presupuesto de la legislatura cuando las relaciones entre la anterior cúpula del PSOE, encabezada por la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y Podemos hacía aguas. El PRC cree que, a día de hoy, el entendimiento con los de Pablo Iglesias «puede ser más factible», pero insistió en que el bipartito «no hará exclusiones» y «hablará con todos», en aras de propiciar la aprobación del último Presupuesto de la legislatura.

La misma polémica ya se vivió en diciembre del año pasado, cuando Zuloaga , en contra de la opinión del PRC, forzó una reunión 'in extremis' con Podemos 48 horas antes de su votación en el Parlamento y ya con el voto favorable del diputado del Grupo Mixto, Juan Ramón Carrancio, para pactar el documento. Pero las exigencias de los morados y el malestar de los regionalistas, que amagaron incluso con romper su pacto de Gobierno, dieron al traste con los planes.

En la misma línea, los regionalistas reafirmaron la «importancia fundamental» de llegar al 1 de enero. «El PRC siempre ha antepuesto el progreso y el bienestar de Cantabria a cualquier otro interés partidista y seguiremos haciéndolo hasta el último día en el Gobierno, porque ésa es nuestra vocación y la máxima prioridad del presidente, Miguel Ángel Revilla», recalcan en su nota.

En este sentido, y aunque consideran «lógico y hasta cierto punto comprensible» que la proximidad de las elecciones autonómicas de 2019 «condicione» el posicionamiento de los grupos parlamentarios y las manifestaciones públicas de los líderes políticos durante los próximos meses, el PRC confía en que todos los partidos sabrán actuar «con responsabilidad» y responder a «las expectativas que han depositado en ellos los cántabros».

De la alegría a la incredulidad

Al margen de la decisión del PRC de negociar de partida con «todas» las fuerzas del arco parlamentario, la consejera de Sanidad, María Luisa Real, reiteró ayer que su departamento, así como el resto de las consejerías socialistas, intentarán «pactar el Presupuesto con Podemos». Las palabras de Real cobran especial relevancia porque la formación morada promovió y votó durante el Debate del Estado de la Región su cese y ahora impulsa una comisión de investigación en el Parlamento sobre las irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Desde Podemos, el tercer protagonista, José Ramón Blanco, celebró el anuncio y recordó que «siempre» han estado «dispuestos a negociar». «Nos alegra la postura de este nuevo PSOE, que haya entendido que somos su socio preferente, pero tenemos dudas si Zuloaga tiene el control de las decisiones», explicó el diputado morado, quien confesó que tienen «miedo a que sea un postureo electoral».

El diputado explicó que sus líneas rojas, como ya ocurrió el año pasado en un intento de pacto que se frustró, pasan por aceptar su propuesta de ley para la Renta Social Básica y la Iniciativa Legislativa Popular sobre vivienda planteada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y que el Gobierno ha rechazado hasta la fecha. «El bipartito sabe de sobra desde el año pasado nuestras exigencias y no va a ser culpa nuestra que no salgan unas cuentas si ellos no quieren mejorar la política de vivienda y la renta social», subrayó Blanco.

Por su parte, Juan Ramón Carrancio (Grupo Mixto), cuyo voto fue esencial en 2018, aseguró que se va a sentar con el Gobierno y que «los socialistas están otra vez igual que el año pasado». «Yo les voy a poner entre la espada y la pared. Si el bipartito quiere subir los impuestos como promueven PSOE y Podemos, tendrán que explicarlo», dijo.