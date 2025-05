El discutido proyecto que garantiza el futuro energético

José Ahumada Santander Domingo, 4 de mayo 2025, 07:33 Comenta Compartir

NIMBY es el acrónimo de 'not in my back yard' (en español, 'no en mi patio trasero'), una expresión en inglés que se utiliza ... para explicar el rechazo de la población a la instalación de determinadas infraestructuras en su entorno, incluso a pesar de no oponerse al objetivo que se persigue con ellas. Es una reacción habitual ante los proyectos de parques eólicos, la instalación de antenas de telefonía o, como sucedió en el caso de la línea Soto-Penagos-Güeñes, el rechazo a que el trazado de la alta tensión discurriera cerca.

La ejecución de la línea entre Soto de Ribera y Penagos, primera fase del trazado de ese eje norte que cruza Cantabria de oeste a este, despertó un fuerte rechazo de los vecinos de los municipios que atravesaba, con especial protagonismo del Ayuntamiento de Penagos. Las protestas de los ciudadanos, canalizadas a través de la Asociación Cántabra de Afectados por la Alta Tensión, obligaron a modificar su dibujo, aunque no lograron detenerla. Más información dfghgfdhdfghgfd La línea, de más de 170 kilómetros, entró en funcionamiento en 2011, enlazando Soto de Ribera, en Asturias, con la subestación de Penagos, lo que permitió aumentar la tensión de la red de 200kW a 400kV, fundamental para mejorar la calidad del suministro eléctrico y, con la vista puesta en el futuro, para atender las necesidades de canalización de la energía de los nuevos parques eólicos e incluso la que requerirá el ferrocarril de alta velocidad.

