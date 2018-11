Erick Pescador, sociólogo experto en violencia machista «Hay que estar del lado de la igualdad, el silencio te hace cómplice de la violencia» El Centro Cultural Ramón Pelayo, de Solares, acoge un taller de prevención de relaciones desiguales en las aulas, dentro del programa del Gobierno regional para el 25-N MARÍA DE LAS CUEVAS Santander Viernes, 23 noviembre 2018, 07:11

Erick Pescador es un referente en material de Igualdad. Sociólogo y sexólogo especializado en este campo, llena auditorios con su mensaje feminista, «el movimiento que ha hecho posible avanzar, tener la ley de Igualdad y de Violencia de Género», dice. Convencido de que «lo que urge ahora es la prevención con formación en las aulas», Pescador imparte hoy por la mañana un taller en el Centro Cultural Ramón Pelayo, de Solares, dentro del programa del Gobierno regional con motivo del Día Internacional contra la violencia machista, que se conmemora el domingo.

–¿Es importante participar en la marcha del domingo?

–Es importante para las mujeres que se planten y digan 'basta ya', y también para los hombres, que no se coloquen del lado del silencio porque en este momento el silencio hace cómplice de la violencia a cualquiera. No es una cuestión de intermedios. Hay un error de conceptos, no estamos ante una lucha entre feminismo y machismo. El feminismo es la búsqueda de la igualdad y el machismo es el guardián del patriarcado, que consigue a través de sus comportamientos cotidianos, sutiles y grandes, que la sociedad represente sus modelos de siempre que generan la violencia. A la gente le asusta el término feminista porque piensa en las mujeres radicales de los años 20, pero era el momento de revelarse ante algo insostenible. El feminismo es la lucha por la igualdad, de tal forma que si no estás construyendo por la igualdad, permites que la situación de desigualdad permanezca y esto favorece la violencia.

–¿En qué punto nos encontramos?

–Estamos viviendo una violencia reactivada, una especie de revolución contra los cambios emprendidos por las mujeres, lo cual está llevando a una violencia más cruda que en otras ocasiones. El patriarcado es contrario a cualquier tipo de cambio del modelo hegemónico del hombre. Como ejemplo, las imágenes de Trump y Bolsonaro con escenas de machismo extremo que justifican cualquier tipo de violencia, específicamente las que tienen que ver con la mujer que se apartan del modelo masculino hegemónico. Antes me costaba buscar ejemplos, pero Trump hace muy fácil ponerle un rostro al patriarcado.

–¿Hacia dónde hay que dar pasos?

–La urgencia en estos momentos no es únicamente la asistencia a las mujeres víctimas, reside más en parar la causa que produce esta violencia con prevención en las aulas para erradicarlas y que no se reproduzca en sus relaciones futuras. Para ello hay que dar mecanismos a nuestros jóvenes para que desarrollen relaciones en igualdad.

–¿Qué tipo de talleres realizan? ¿Se notan los cambios en los jóvenes?

–En los talleres es importante hablar de violencia, pero también de la no violencia o las relaciones de paz. Ofrecer a los adolescentes modelos de relaciones que no impliquen un modelo de opresión para que no normalicen la violencia en sus diferentes estados. Es importante trabajar la intervención en la escuela de manera continua con toda la fuerza que podamos. El proyecto Ulises se desarrolla en los centros educativos mediante 21 sesiones que despierta sus conciencias. Puedo decir que desde la cuarta sesión se notan los cambios, no en términos de discurso, no es cuestión de adquirir una ideología, es cuestión de emoción, relación, una mirada diferente, sentir la violencia como una anormalidad del ser humano, sentir y ver que puedes comportarte de otra forma y seguir siendo un hombre.

– ¿Todos los colegios acceden a este tipo de formación?

– Con la ley en la mano, la respuesta debería ser sí, pero la ley no se aplica. Es obligatorio trabajar la materia de igualdad en las escuelas, no es una opción o algo sujeto a la opinión del centro, pero no se cumple. Hay centros concertados donde nos han dicho que lo consideran adoctrinamiento.

–Y usted, ¿qué les responde?

–Creo que es más necesario la educación en igualdad que la introducción de las nuevas tecnologías en el aula, algo que a todos los padres les interesa mucho y se olvidan de que las tecnologías de información y comunicación ya están en el mundo de los chavales casi de manera automática. En cambio, la educación en igualdad es educación en justicia, sobre todo, e influirá en la capacidad de los jóvenes para el desarrollo de sus relaciones y de su identidad como mujeres y como hombres. Yo trabajo para la libertad de mis chicos y mis chicas, para el cambio social de sus futuras relaciones. Y como digo en el aula, para que dentro de 20 años no acudan a un centro de emergencia con una agresión. Por otro lado, destacar que esta formación no es sólo para estudiantes. También se necesita que el profesorado tenga formación e información de origen.