La familia del profesor fallecido en Vietnam repatría sus cenizas a España Serradilla fue incinerado en la ciudad de Ho Chi Minh y su hija ha emprendido ya la vuelta

La familia del profesor de 77 años que residía en Cantabria, Juan Manuel Serradilla, fallecido el pasado sábado en Vietnam tras haber permanecido dos meses ingresado en el país por una pancreatitis aguda, ha procedido a la repatriación de sus cenizas, según dijo este jueves a EFE el portavoz familiar, Fernando Béjar.

Béjar indicó a EFE por teléfono desde España que Serradilla fue incinerado en la ciudad de Ho Chi Minh, donde había permanecido hospitalizado, y que este jueves su hija Sara ha emprendido rumbo de regreso a España con las cenizas del exprofesor de la Universidad de Córdoba.

Serradilla fue ingresado en septiembre en el Hospital Franco-Vietnamita de Ho Chi Minh -que denegó en un mensaje a EFE hacer comentarios sobre el caso del español-, donde estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por una pancreatitis aguda que le sobrevino mientras se encontraba de viaje en el país del Sudeste Asiático.

La familia abrió en octubre una campaña de recaudación de fondos para financiar el retorno del septuagenario a España para continuar recibiendo allí tratamiento médico, ante los límites del seguro médico para Vietnam.

Con ella reunieron 170.000 euros a través de unas 2.500 donaciones depositadas a través de la plataforma 'GoFundMe', una cantidad insuficiente para un vuelo medicalizado con una UCI.

Al respecto, Béjar remarcó el agradecimiento de parte de los amigos y familiares de Serradilla, a quien describió como «un hombre solidario, comprometido con la defensa de los derechos humanos» y recordado por quienes fueron sus alumnos y compañeros de trabajo.

Extendió también el agradecimiento al Consulado y la Embajada de España en Vietnam por el apoyo prestado durante las últimas semanas.

Béjar también indicó estar «un poco molesto» con el ministerio de Defensa por, según dijo, no haber recibido respuesta a dos cartas de petición de ayuda. «(Le estábamos) pidiendo evaluar la posibilidad de que si Juanma mejorase (el Gobierno) pusiera un avión militar, pero no hubo respuesta oficial», sostuvo.

En abril de 2024, el turista vasco Alexander García, de 36 años, fue repatriado desde Tailandia en un avión militar medicalizado desplazado por el Gobierno español hasta Bangkok, donde había permanecido ingresado por una pancreatitis necrotizante en la UCI del Hospital Samitivej.

Béjar dijo que la familia no quiere que el asunto se «politice». «No queremos que se politice, no utilicen la muerte con fines políticos... Es muy doloroso el uso político de este asunto», dijo a EFE.

El portavoz de la familia, también amigo de Serradilla, adelantó que la familia prevé celebrar una ceremonia privada este domingo en Córdoba, y que más adelante se esparcirán sus cenizas en el mar en Cantabria, donde residía.