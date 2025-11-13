El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Manuel Serradilla, junto a su hija Sara.

La familia del profesor fallecido en Vietnam repatría sus cenizas a España

Serradilla fue incinerado en la ciudad de Ho Chi Minh y su hija ha emprendido ya la vuelta

DM .

DM .

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:18

Comenta

La familia del profesor de 77 años que residía en Cantabria, Juan Manuel Serradilla, fallecido el pasado sábado en Vietnam tras haber permanecido dos meses ingresado en el país por una pancreatitis aguda, ha procedido a la repatriación de sus cenizas, según dijo este jueves a EFE el portavoz familiar, Fernando Béjar.

Béjar indicó a EFE por teléfono desde España que Serradilla fue incinerado en la ciudad de Ho Chi Minh, donde había permanecido hospitalizado, y que este jueves su hija Sara ha emprendido rumbo de regreso a España con las cenizas del exprofesor de la Universidad de Córdoba.

Serradilla fue ingresado en septiembre en el Hospital Franco-Vietnamita de Ho Chi Minh -que denegó en un mensaje a EFE hacer comentarios sobre el caso del español-, donde estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por una pancreatitis aguda que le sobrevino mientras se encontraba de viaje en el país del Sudeste Asiático.

La familia abrió en octubre una campaña de recaudación de fondos para financiar el retorno del septuagenario a España para continuar recibiendo allí tratamiento médico, ante los límites del seguro médico para Vietnam.

Con ella reunieron 170.000 euros a través de unas 2.500 donaciones depositadas a través de la plataforma 'GoFundMe', una cantidad insuficiente para un vuelo medicalizado con una UCI.

Al respecto, Béjar remarcó el agradecimiento de parte de los amigos y familiares de Serradilla, a quien describió como «un hombre solidario, comprometido con la defensa de los derechos humanos» y recordado por quienes fueron sus alumnos y compañeros de trabajo.

Extendió también el agradecimiento al Consulado y la Embajada de España en Vietnam por el apoyo prestado durante las últimas semanas.

Béjar también indicó estar «un poco molesto» con el ministerio de Defensa por, según dijo, no haber recibido respuesta a dos cartas de petición de ayuda. «(Le estábamos) pidiendo evaluar la posibilidad de que si Juanma mejorase (el Gobierno) pusiera un avión militar, pero no hubo respuesta oficial», sostuvo.

En abril de 2024, el turista vasco Alexander García, de 36 años, fue repatriado desde Tailandia en un avión militar medicalizado desplazado por el Gobierno español hasta Bangkok, donde había permanecido ingresado por una pancreatitis necrotizante en la UCI del Hospital Samitivej.

Béjar dijo que la familia no quiere que el asunto se «politice». «No queremos que se politice, no utilicen la muerte con fines políticos... Es muy doloroso el uso político de este asunto», dijo a EFE.

El portavoz de la familia, también amigo de Serradilla, adelantó que la familia prevé celebrar una ceremonia privada este domingo en Córdoba, y que más adelante se esparcirán sus cenizas en el mar en Cantabria, donde residía.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
  2. 2

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  3. 3

    En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero
  4. 4 El Gobierno atribuye los incendios a «desalmados» y apela a la responsabilidad ciudadana para denunciarlos
  5. 5

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro
  6. 6

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  7. 7

    Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año
  8. 8 Unos exquisitos buñuelos de calabaza, típicos de estas fechas
  9. 9

    El fuego quema castaños centenarios en El Habario, un singular paraje entre Pendes y Cabañes
  10. 10

    La borrasca Claudia deja rachas huracanadas de hasta 183 km/h en Fuente Dé y más de 27º en la costa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La familia del profesor fallecido en Vietnam repatría sus cenizas a España

La familia del profesor fallecido en Vietnam repatría sus cenizas a España