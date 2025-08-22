El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una osa con sus crias en la cordillera Cantábrica. FOP

La Fundación Oso Pardo descarta la muerte de ejemplares por el fuego, que sí afectó a su hábitat

La entidad apunta que esta especie tiene una «gran capacidad para huir»: «Creemos que no habrá habido mortalidad asociada a las llamas»

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:12

El Gobierno de Cantabria tomó ayer la decisión de reducir a situación 1 el Plan de Emergencias que puso en marcha la semana pasada por la proximidad de los incendios de Asturias y Castilla y León ... a la comunidad autónoma al estar los focos reducidos y controlados fuera del territorio de la comunidad autónoma. El Ejecutivo matizó que esta desescalada no supone ningún cambio en el operativo, por lo que continúa conformado y con reuniones periódicas el conformados el Centro de Coordinación Operativa (Cecop), y el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Cantabria con el fin de dirigir los trabajos en zona y canalizar la coordinación con las provincias vecinas. Ahora, tocará evaluar las consecuencias y el daño ambiental. En ello está ya la Fundación Oso Pardo (FOP), que sigue con mucha preocupación los incendios que estos días afectan a la cordillera Cantábrica y que advierte de que se han calcinado «áreas críticas» para esta y otras especies, si bien confía en que no haya ningún plantígrado fallecido por el fuego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  2. 2

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  3. 3

    La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria
  4. 4

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  5. 5 Laredo se arregla para las Flores
  6. 6 «Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla»
  7. 7

    «Intensidades torrenciales» de agua durante una hora
  8. 8 Así ha sido la inundación en el polígono de Candina
  9. 9

    Intervenidas 664 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en mercadillos de Cartes y Noja
  10. 10

    Saúl y el Racing separan sus caminos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Fundación Oso Pardo descarta la muerte de ejemplares por el fuego, que sí afectó a su hábitat

La Fundación Oso Pardo descarta la muerte de ejemplares por el fuego, que sí afectó a su hábitat