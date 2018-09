Las gangas en los concesionarios disparan un 54% las matriculaciones de coches en agosto Los concesionarios de coches han vivido durante todo el mes de agosto una gran ebullición en sus instalaciones. / Roberto Ruiz Los vendedores han aplicado descuentos de hasta el 40% para deshacerse de los vehículos que incumplen el nuevo estándar de emisiones CONSUELO DE LA PEÑA SANTANDER. Sábado, 1 septiembre 2018, 13:01

La entrada en vigor hoy de una nueva normativa europea, la WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado de Pruebas para Vehículos Ligeros, por sus siglas en inglés), más estricta con las emisiones contaminantes de los vehículos -sobre todo a raíz del escándalo del 'dieselgate'-, ha obligado a marcas y concesionarios a redoblar esfuerzos para deshacerse de todo el estocaje de coches que no se acomodaban a la nueva homologación. El resultado ha sido matriculaciones históricas en agosto, un mes tradicionalmente muy flojo en ventas.

Entre el 1 y 30 de este mes se habían matriculado 975 unidades (turismos y todoterrenos) en Cantabria, un 54,27% más que en el mismo periodo del año anterior. Y la previsión es que al cierre de mes se alcancen los 1.150 vehículos matriculados, lo que marca un «hito histórico», según apunta Lorenzo Vidal de la Peña, presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de vehículos a Motor, reparación y Recambios (Ganvam) y propietario del Grupo Vidal de la Peña. A nivel nacional, se registraron 60.135 matriculaciones, una subida del 63,2% respecto a agosto de 2017.

Descuentos de hasta el 40%

El mejor reclamo para aliviar existencias han sido las gangas. Entre julio y agosto, pero especialmente este último mes, los concesionarios han tirado la casa por la ventana para deshacerse del 'stock' de vehículos que incumplirían la nueva normativa europea. No han sido unas rebajas cualquiera: los descuentos han alcanzado los 10.000 euros en modelos de alta gama, y la media se ha movido entre el 20 y el 25%, aunque en algunos casos ha llegado al 40%, explica Vidal de la Peña, lo que ha dado un «empujón» a un año que no estaba siendo nada malo, con unas ventas de 8.122 vehículos en los ocho primeros meses del año frente a las 6.742 unidades del ejercicio anterior (20,4% más).

LA NORMA EN RESUMEN ¿Qué es la WLTP? Bajo estas siglas se esconde un nuevo test de medición de consumo y emisiones de C02 en los coches, cuyo objetivo es alcanzar unas homologaciones de gases contaminantes en condiciones, por primera vez, reales de conducción. Estas emisiones y consumos, más próximos a los de un uso habitual, darán como resultado un índice mayor en muchos modelos del mercado. Los estudios previos apuntaban a que los coches podrían elevar sus emisiones homologadas hasta en un 40%. ¿Cuándo se aplicará? Desde el 1 de septiembre todos los coches nuevos matriculados deberán haber pasado ya las pruebas que marca la norma WLTP Y a partir del 1 de enero de 2019, los concesionarios sólo ofertarán sus coches bajo los datos aportados por el ciclo WLTP, a excepción de aquellos vehículos que se encuentren en 'stock' y que fueron matriculados antes del 1 de septiembre, que se podrán seguir vendiendo bajo las cifras ofrecidas por el sistema anterior, el NEDC. ¿En qué mejora el WLTP? Hasta ahora, los ensayos de laboratorios del NEDC eran sólo eso, ensayos de laboratorio. El WLTP sale a la calle y busca un contexto más realista de conducción para establecer los valores de emisiones y consumos. Con la norma anterior todos los valores se recogían sobre unos rodillos que simulaban recorrer 11 kilómetros. Con el WLTP la prueba será de mayor duración. Además, las velocidades medias y máximas (hasta ahora 33,6 km/h y 120 km/h, respectivamente) también aumentan. ¿Por qué se encarecen los coches con el WLTP? En los veinte países europeos que, como España, cuentan con sistemas impositivos en los vehículos nuevos basados en las emisiones de CO2, la entrada en vigor de la nueva normativa significará un cambio de tramo, hacia arriba, en la tabla del Impuesto de Matriculación (ver cuadro adjunto) Por tanto más impuestos elevan el coste para el comprador. No obstante, Industria aprobó ayer una moratoria que minimiza el impacto fiscal.

Pero las ofertas van a continuar en septiembre porque, a pesar de las jugosas rebajas de agosto, los concesionarios no han dado salida a todo el excedente y han tenido que matricular esos vehículos a su nombre (automatriculaciones) antes del 1 de septiembre, lo que ha supuesto un importante esfuerzo financiero. Y es que a partir de hoy sólo se podrán matricular los vehículos homologados con el nuevo ciclo WLTP.

No obstante, la legislación concede el 10% del volumen anual a cada marca para que puedan vender con la homologación antigua (NEDC). Excluyendo ese 10%, los coches con la homologación NEDC que no consigan vender antes de la fecha marcada, deberán ser automatriculados para su posterior venta, pero ya no podrán comercializarse como coches nuevos y se venderán como 'kilómetro 0', lo que rebajará su precio.

Según José Emilio Criado, director del Grupo Blendio (antes Autogomas), con cuatro concesionarios en Cantabria y distribuidor de las marcas Citroën, DS, Kía y Nissan, de las 975 unidades matriculadas en agosto 704 fueron ventas a particulares, pero el resto (271) fueron matriculaciones tácticas. Es decir, los propios concesionarios matricularon vehículos antes de la nueva homologación para venderlos luego como 'kilómetro 0'. Y calcula que de julio quedan otros 200 coches, por lo que la entrada en vigor de la nueva normativa ha dejado en la red comercial de Cantabria un remanente de entre «450 y 500» vehículos automatriculados y en perfecto estado para circular que serán la prioridad de los concesionarios.

«Nuestro objetivo será sacar con la mayor rapidez posible esos coches, porque suponen un importante coste financiero para nosotros, y también de espacio», señala.

Los paganos, los vendedores

El propio Lorenzo Vidal de la Peña coincide en que en septiembre continuarán los descuentos atractivos, porque «urge vender los 'kilómetro 0'. Se trata de coches perfectamente nuevos, pero que como ya tienen matrícula se devalúan a cierta velocidad, lo que eleva la presión sobre los comerciales para deshacerse de ellos». Una buena noticia para el consumidor, está claro, pero un roto considerable para los concesionarios, que han tenido que hacer frente a un importante desembolso para afrontar en primera instancia esas automatrículas. A una media de 15.000 euros por vehículo, la inversión adelantada por los concesionarios de Cantabria se eleva a 7,5 millones, un argumento sólido para centrar el tiro en septiembre en la venta de este estocaje.

Por eso, el presidente de Ganvam y también José Emilio Criado subrayan que han sido los vendedores y no los fabricantes los «principales paganos» del cambio normativo, ya que han tenido que hacer frente a «los gastos de almacenaje, y nos hemos visto obligados a alquilar espacios para meter los vehículos extra, al adelanto de las matriculaciones y al coste de las promociones», circunstancias que han afectado a su rentabilidad.

Aunque dicen que es pronto para hacer cálculos, Criado confiesa que «en muchos casos se ha vendido sin margen, y en ocasiones a pérdidas». De hecho, algún banco ha creado un producto 'ad hoc' para afrontar los gastos de las automatriculaciones a un tipo de interés próximo a cero y tres meses de carencia, y las financieras de las marcas «han aumentado las pólizas para hacer frente al sobrecoste de las automatriculaciones, que ha llegado a triplicar las que hacemos habitualmente», subraya el responsable del Grupo Blendio.

Coches más caros

Este nuevo estándar de medición tendrá, además, una consecuencia en el bolsillo de los compradores, ya que provocará un encarecimiento de «entre 1.000 y 1.500 euros» de los vehículos nuevos, según cálculos de Vidal de la Peña, debido a las exigencias técnicas de los motores, que hará que algunos modelos que hasta ahora no pagaban Impuesto de Matriculaciones lo tengan que hacer a partir de la nueva homologación. Otros saltarán a un tramo impositivo mayor y también serán más gravosas (ver cuadro superior).

Actualmente, el 60% de los vehículos que se venden en España están exentos de pagar ese impuesto, ya que sus emisiones de CO2 están por debajo de los 120 gramos por kilómetro. Con la nueva normativa, más restrictiva, el 80% de los coches que hasta ahora no pagaban tendrán que hacerlo.