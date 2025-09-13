El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Agentes de la Policía Nacional custodian la Consejería de Obras Públicas el día que estalló el caso. Antonio 'Sane'
'Caso Obras Públicas'

El Gobierno regional celebra un pacto que el PRC considera una «tomadura de pelo»

Las pretensiones del Ejecutivo eran las de recuperar el dinero y expulsar al cabecilla de la trama de la Administración | Los regionalistas creen que este acuerdo es «poco ejemplarizante» tanto para los funcionarios como para los empresarios

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Ni Buruaga ni Media salieron ayer a dar explicaciones sobre el acuerdo de conformidad alcanzado en el 'caso Obras Públicas'. El encargado de valorar la ... decisión del Gobierno regional fue el director general del Servicio Jurídico, Fernando José de la Fuente, que mostró la «satisfacción» por conseguir «todo lo que pretendíamos, que por otro lado era irrenunciable». Las pretensiones del Ejecutivo eran dos: recuperar el dinero y expulsar al cabecilla de la trama y exjefe de Carreteras en Cantabria, Miguel Ángel Diez, de la Administración. Algo que dan por «cumplido» con este preacuerdo, aunque ahora falta que los seis acusados ratifiquen este pacto ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

