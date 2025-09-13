El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente María Pérez, leyenda del atletismo: gana su tercer mundial de marcha

Las inhabilitaciones a los empresarios y las obras en marcha, escollos por resolver

El director general del Servicio Jurídico apunta a la firma de la sentencia para ver «si les afecta o no» la prohibición a los contratos investigados

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:35

Pese a que el acuerdo de conformidad recoge todos los pactos alcanzados entre Fiscalía, Gobierno de Cantabria y los seis acusados, todavía quedan flecos ... por resolver en la forma qué afectarán las inhabilitaciones –aceptadas por los empresarios implicados– de cara a obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público. Además de la situación en la que se encontrarán algunas de las obras investigadas dentro de la trama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cantabria supera a País Vasco en poder de atracción para los centros de datos
  2. 2

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  3. 3

    La alcaldesa de Bezana: «Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pague»
  4. 4 El Bar Cos recupera su esencia marinera
  5. 5

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  6. 6

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria
  7. 7

    Acciona-Oxital logra la mejor puntuación en el contrato de basuras de Santander
  8. 8

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  9. 9

    Investigado un conductor que durante la noche en la A-8 usaba un puntero láser contra otros vehículos
  10. 10

    La alcaldesa de Bezana: Â«Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pagueÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las inhabilitaciones a los empresarios y las obras en marcha, escollos por resolver