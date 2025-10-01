El Gobierno regional y Coercan se unen para resolver las dudas de las personas mayores con la tecnología Un establecimiento de Santander y otro de Torrelavega ofrecen asesoramiento técnico a quienes no saben manejar algunas aplicaciones de sus dispositivos electrónicos

El convenio pretende ayudar a las personas mayores con sus dificultades con la teconología.

Blanca Carbonell Santander Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:33 Comenta Compartir

Ayudar a una persona que pretende llamar a su hijo y no sabe cómo acceder a los contactos de su móvil o a esa otra ... que tiene encendida la linterna de su teléfono y no sabe cómo apagarla. Estas son algunas dificultades que las personas mayores tienen a la hora de hacer uso de los dispositivos electrónicos, que en ocasiones tienen una solución sencilla. El Gobierno de regional y la Federación del Comercio de Cantabria (Coercan) han firmado un acuerdo, efectivo desde este miércoles, para poder salvar esa brecha digital. De momento son dos los establecimientos que asistirán a las personas que se acerquen para resolver sus dudas tecnológicas, uno en la calle Vargas de Santander, especializado en informática, y otro de electrónica en la calle José María Pereda de Torrelavega. En ambos casos atenderán a los usuarios que lleguen con este tipo de dudas de manera gratuita. Se trata de un proyecto piloto al que se podrán adherir más negocios cántabros que lo deseen.

En el primer día en que se ha puesto en marcha este servicio, el establecimiento santanderino ya ha atendido doce consultas. Esto es debido, según su responsable, José Antonio Lagunas, a «la gran necesidad que hay por parte de este tipo de población de adquirir estos recursos que no existían». Los establecimientos tienen un catálogo de cerca de 25 temas frecuentes de rápida solución: «invertimos entre cuatro y cinco minutos en cada consulta», afirma Lagunas. El consejero de Industria, Eduardo Arasti, espera «que esta iniciativa no solamente se consolide sino que se extienda en el futuro». Miguel Ángel Cuerno, presidente de Coercan, considera por su parte que «la población mayor tiene una brecha digital y sin embargo estos dispositivos son muy importantes para ellos. Por lo tanto hay que hacer todo lo posible para que esa brecha digital disminuya y deje de existir».

