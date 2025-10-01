El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El convenio pretende ayudar a las personas mayores con sus dificultades con la teconología. DM

El Gobierno regional y Coercan se unen para resolver las dudas de las personas mayores con la tecnología

Un establecimiento de Santander y otro de Torrelavega ofrecen asesoramiento técnico a quienes no saben manejar algunas aplicaciones de sus dispositivos electrónicos

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:33

Ayudar a una persona que pretende llamar a su hijo y no sabe cómo acceder a los contactos de su móvil o a esa otra ... que tiene encendida la linterna de su teléfono y no sabe cómo apagarla. Estas son algunas dificultades que las personas mayores tienen a la hora de hacer uso de los dispositivos electrónicos, que en ocasiones tienen una solución sencilla. El Gobierno de regional y la Federación del Comercio de Cantabria (Coercan) han firmado un acuerdo, efectivo desde este miércoles, para poder salvar esa brecha digital. De momento son dos los establecimientos que asistirán a las personas que se acerquen para resolver sus dudas tecnológicas, uno en la calle Vargas de Santander, especializado en informática, y otro de electrónica en la calle José María Pereda de Torrelavega. En ambos casos atenderán a los usuarios que lleguen con este tipo de dudas de manera gratuita. Se trata de un proyecto piloto al que se podrán adherir más negocios cántabros que lo deseen.

