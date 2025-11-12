El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los propietarios de las VPO de la calle Alta, en Santander, visitan los inmuebles el día de la entrega, en abril de 2023. Daniel Pedriza

El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección

La mayoría son por no habitar la casa o dedicarla al alquiler | Los propietarios se enfrentan a multas de hasta 45.000 euros

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:12

La idea que hay detrás de la figura de las viviendas de protección oficial (VPO) es sencilla: la Administración pública facilita una casa en condiciones ... favorables a una familia que por sus ingresos económicos no puede acceder a ella en el mercado libre. Se destinan recursos de todos los contribuyentes para apoyar a aquellas capas de la sociedad que más lo necesitan, no para que algunos aprovechados puedan hacer negocio. Por eso las normas que rigen las VPO son tan restrictivas. Pero como en cualquier ámbito, también en este hay quien intenta saltarse las normas. Y la Consejería de Fomento –departamento en el que se incluye el área de Vivienda– del Gobierno de Cantabria, para tratar de evitarlo, puso en marcha el año pasado una campaña de lucha contra este tipo de fraudes que ya ha arrojado nueve expedientes sancionadores iniciados y un número importante de casos que se están analizando y seguirán el mismo camino que los anteriores.

