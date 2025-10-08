«En Google tenemos la responsabilidad de democratizar la IA»

Sócrates Sánchez Santander Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:55 Comenta Compartir

«Todos estamos convencidos de la IA tiene un poder transformador». Así ha sido el comienzo de la última conferencia del congreso SIA y protagonizada por Carolina Escribano, Customer Engineering Manager en Google Cloud. «En nuestro caso, como Google, tenemos una gran responsabilidad, la de democratizar su llegada a todas las personas, continentes y empresas de una forma responsable».

Para ello ha detallado el ejemplo de los coches autónomos Waymo. «El piloto de este vehículo es la inteligencia artificial, cada coche está alimentado de múltiples sensores y radares. Lo que hace es tratar de entender su entorno y una composición de las tres dimensiones», ha detallado sobre este proyecto del gigante tecnológico.

Escribano ha precisado el cambio de paradigma en el que trabaja Google desde hace bastantes años. «El pensamiento de Google es que todo lo que estoy diseñando, creando y aprendiendo no sea solamente útil para la empresa, sino para el resto del mundo a través de compartir publicaciones en Open Source», ha recordado a todos los presentes.

En este repaso del crecimiento de Google en los últimos años y «poniendo a la IA en el centro», la ponente ha mostrado NotebookLM, una herramienta de inteligencia artificial, que funciona como un asistente personal para analizar, resumir y interactuar con los documentos del usuario.

Por último, Escribano ha destacado una de las novedades que trae su inteligencia artificial generativa con el lanzamiento de Gemini 2.5 Computer Use, que permite que los agentes de IA interactúen con interfaces gráficas de páginas web y aplicaciones: «La inteligencia artificial va a ser capaz de entender el formulario de una web y de completarlo».