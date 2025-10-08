Sócrates Sánchez Santander Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:28 Comenta Compartir

Carlos Solana, Innovation & Technology Transfer director en Grup Mediapro, ha formado parte por segundo día consecutivo del congreso Santander Inteligencia Artificial (SIA). En esta nueva aparición, el ponente bajo la charla 'IA e Innovación: trabajos previos para estar preparados' ha tratado la integración de la inteligencia artificial en las empresas, pero sin perder de vista la propuesta de valor que deben perseguir.

«Es importante entender cual es tu cadena de valor. Parece que hay un 'hype' en la que parece que no hay otra cosa en la economía que plantearse el uso la IA. Primera monta una estrategia y después piensa con qué recursos vas a desarrollarla», ha subrayado Solana. «Antes de introducir la IA, comprended bien vuestro negocio, aunque penséis que ya lo conocéis, volved a hacer ese ejercicio».

Solana ha abordado la importancia de los datos. «El paradigma de internet está cambiando mucho. Algunos estudios ya reflejan que más de un 10% de la población adulta global usa ChatGPT, si somos menos conservador puede llegar hasta el 20%. Casi la mitad de los mensajes que recibe es para buscar información o consejos para tomar decisiones», ha destacado.

El experto ha recalcado la importancia de integrar los datos de los usuarios: «Me tengo que preguntar si armo procesos para capturar esos datos y que formen parte parte de la propuesta de valor que yo tengo». Solana ha invitado a la reflexión a los presentes, ya que «está sucediendo un cambio tecnológico muy importante» para incorporar a personas que sean capaces de trabajar los datos y la inteligencia artificial.