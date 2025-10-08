«Ayudamos a las empresas a que vean la IA como un aliado»

Sócrates Sánchez Santander Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:59 Comenta Compartir

Bajo el lema 'Innovación aplicada: Casos de éxito que impulsan la transformación' se ha desarrollado el panel de expertos conformado por Diego Tuccillo, Deduce Data Solutions; Adrián Ribao, CEO de Adrima; Antonio Pérez, Software developer en Predictia; y bajo la moderación de Sergio Pesquera, CEO y Co-Founder de Siali. Una oportunidad para dar a conocer a los asistentes el trabajo de estas compañías cántabras con la inteligencia artificial.

El representante de Predictia ha sido el primer en tomar la palabra y contar como se enfocan en intentar resolver problemas de Big Data e inteligencia artificial en el ámbito de meteorología y el clima. «Uno de los proyectos en el que estamos trabajando de lleno es un emulador climático. La mayoría de nuestros esfuerzos están puestos en la predicción meteorológica a muy corto plazo, es decir, los próximos siete días, que son los que pueden interesar para sistemas de alertas como incendios o inundaciones», ha explicado. «El objetivo es proporcionar más simulaciones aparte de las que ya están disponibles».

Diego Tuccillo, de Deduce Data Solutions, ha trasladado al público como crean sistemas de inteligencia artificial explicables y adaptativos que ayudan a automatizar decisiones complejas para empresas industriales, energéticas, logísticas y de automoción. «Estamos en un momento de cambio en la inteligencia artificial, con la entrada de los agentes, ya que tienen la capacidad de orquestar muchas herramientas», ha puntualizado. «Ayudamos a las empresas a conseguir resultados tangibles y conseguir que vean a la IA como un aliado que les ayude a mejor la calidad de vida».

Por su parte, Adrián Ribao, CEO de Adrima, ha expuesto la pasión por la tecnología y su «obsesión» para simplificarla y aplicarla en negocios. Para ello ha puesto el ejemplo de las peluquerías: «A través de un asistente IA vía WhatsApp podemos conseguir quitarle el estrés constante a estos profesionales, con recordatorios y gestión de las citas». Ribao también ha detallado también el caso del sector náutico. «Es un sector complejo y en el que si se puede automatizar todo por mensajería instantánea, se consigue pasar del caos operativo a un control total», ha subrayado. «La IA puede hablar varios idiomas y conocer los términos que rodean a este mundo».

Aunque si hay un hilo conductor que une a los tres profesionales y al moderador de esta mesa redonda es el nuevo Clúster Stella IA Cantabria, un proyecto industrial en torno al desarrollo de la inteligencia artificial y sus posibilidades de negocio. «Lo que queremos es acoger a todos los proyectos empresariales en Cantabria, que estén desarrollando soluciones con IA. Una unión para poder hacer fuerza tanto dentro como fuera de la región», ha concluido Sergio Pesquera.