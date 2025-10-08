La segunda jornada del congreso SIA aborda la democratización de la inteligencia artificial Tres conferencias y un panel de expertos son el programa de este miércoles

La inteligencia artificial (IA) gana peso en nuestro día a día y eso se notó este martes en el interés que suscita en la sociedad cántabra. La primera jornada del congreso Santander Inteligencia Artificial, que celebra su tercera edición, volvió a reunir en su primera jornada a más de doscientas personas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander. Este miércoles afronta su segunda jornada con tres ponencias y un panel de expertos.

En el primer día participaron hasta diez profesionales para compartir sus reflexiones e inquietudes sobre una tecnología que todavía se encuentra en una curva exponencial, aunque en un punto de inflexión, así lo indicó uno de sus ponentes, el divulgador tecnológico e ingeniero industrial, Óliver Nabani: «Nos ha tocado vivir una época de transformaciones muy rápidas en los últimos años que no se habían visto jamás y que afectan a nivel social».

El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y el patrocinio del Gobierno de Cantabria a través de Sodercán, se centró en esta primera jornada en responder el impacto directo de la IA en áreas esenciales como son la sanidad, la educación, la industria o los medios de comunicación.

El investigador en IA y director de innovación en Colegio Europeo de Madrid, Jorge Calvo, puso el foco en la actual dependencia de la inteligencia artificial generativa entre el alumnado. «Nos estamos encontrando a jóvenes que no hacen las cosas porque piensan que la IA las van a hacer mejor que ellos», apuntó.

Una de las conversaciones que reveló los retos y desafíos que afronta la medicina fue la protagonizada por Piero Crespo, director en Ibbtec, y Marcos López Hoyos, director científico en Idival. Ambos investigadores enfatizaron la importancia de «no perder nunca de vista el factor humano» en el uso y control de la inteligencia artificial: «En un futuro no sé si será capaz de hacerlo por sí solo, pero en estos momentos no lo es».

Otro de los diálogos que apuntó el peligro de «adormecimiento» que puede generar el uso de la IA en los ciudadanos fue el encuentro entre Carlos Solana, Innovation & Technology Transfer director en Grup Mediapro, y Fernando Belzunce, director Editorial de Grupo Vocento. «La inteligencia artificial en los medios de comunicación tiene que estar supervisada por un periodista y servir para reforzar nuestra credibilidad ante la sociedad de una forma transparente», remarcó el segundo de ellos.