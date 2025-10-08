El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos accidentes en la S-10 provocan retenciones en sentido Santander
Algunos participantes inmortalizaron ponencias de la primera jornada. Javier Cotera

La segunda jornada del congreso SIA aborda la democratización de la inteligencia artificial

Tres conferencias y un panel de expertos son el programa de este miércoles

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:27

Comenta

La inteligencia artificial (IA) gana peso en nuestro día a día y eso se notó este martes en el interés que suscita en la sociedad cántabra. La primera jornada del congreso Santander Inteligencia Artificial, que celebra su tercera edición, volvió a reunir en su primera jornada a más de doscientas personas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander. Este miércoles afronta su segunda jornada con tres ponencias y un panel de expertos.

En el primer día participaron hasta diez profesionales para compartir sus reflexiones e inquietudes sobre una tecnología que todavía se encuentra en una curva exponencial, aunque en un punto de inflexión, así lo indicó uno de sus ponentes, el divulgador tecnológico e ingeniero industrial, Óliver Nabani: «Nos ha tocado vivir una época de transformaciones muy rápidas en los últimos años que no se habían visto jamás y que afectan a nivel social».

El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y el patrocinio del Gobierno de Cantabria a través de Sodercán, se centró en esta primera jornada en responder el impacto directo de la IA en áreas esenciales como son la sanidad, la educación, la industria o los medios de comunicación.

El investigador en IA y director de innovación en Colegio Europeo de Madrid, Jorge Calvo, puso el foco en la actual dependencia de la inteligencia artificial generativa entre el alumnado. «Nos estamos encontrando a jóvenes que no hacen las cosas porque piensan que la IA las van a hacer mejor que ellos», apuntó.

Una de las conversaciones que reveló los retos y desafíos que afronta la medicina fue la protagonizada por Piero Crespo, director en Ibbtec, y Marcos López Hoyos, director científico en Idival. Ambos investigadores enfatizaron la importancia de «no perder nunca de vista el factor humano» en el uso y control de la inteligencia artificial: «En un futuro no sé si será capaz de hacerlo por sí solo, pero en estos momentos no lo es».

Otro de los diálogos que apuntó el peligro de «adormecimiento» que puede generar el uso de la IA en los ciudadanos fue el encuentro entre Carlos Solana, Innovation & Technology Transfer director en Grup Mediapro, y Fernando Belzunce, director Editorial de Grupo Vocento. «La inteligencia artificial en los medios de comunicación tiene que estar supervisada por un periodista y servir para reforzar nuestra credibilidad ante la sociedad de una forma transparente», remarcó el segundo de ellos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una detenida por robar en un supermercado de Santander y pegar a una empleada que le llamó la atención
  2. 2

    Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4

    Los funcionarios con dependientes a su cargo tendrán jornada intensiva en verano y preferencia para las vacaciones
  5. 5

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo
  6. 6

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  7. 7

    La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander protesta en el Pleno por el «incumplimiento» de los acuerdos laborales
  8. 8

    El Ministerio avanza por primera vez la fecha en la que el tren a Bilbao entrará en servicio: «Antes de 2050»
  9. 9

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  10. 10

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La segunda jornada del congreso SIA aborda la democratización de la inteligencia artificial

La segunda jornada del congreso SIA aborda la democratización de la inteligencia artificial