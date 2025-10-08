El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El ponente Emilio Latorre sobre el escenario del congreso. Javier Cotera

«La Unión Europea ha querido convertirse en un referente para regular la IA»

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:16

Emilio Latorre, Product Manager de vLex, a través de un enfoque práctico ha compartido con los participantes del congreso el marco regulatorio de la inteligencia artificial en la Unión Europea y cómo se puede aplicar la IA de una manera ética en el sector jurídico: «La UE ha querido convertirse en un referente para regular la inteligencia artificial. Construir una IA fiable, segura y respetuosa con la ética y valores europeos».

Latorre ha desgranado algunos de los aspectos más relevantes del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE. Un documento que entró en vigor en 2024, y que ha ido sumando con el tiempo la vigencia del apartado de Alfabetización y Prohibiciones. Además, el próximo mes de junio -de 2026- será exigible el punto destinado a las obligaciones. «Manipulación psicológica, explotación de vulnerabilidades, puntuación social o aspectos de identificación biométricas son algunas de las prácticas prohibidas de mayor nivel de riesgo», ha explicado.

El especialista jurídico ha ejemplificado situaciones en las que en un usuario no sabe si habla con un humano o una inteligencia artificial. «Es importante que se obligue a las empresas a tener esa transparencia y de dar a conocer si una persona está siendo atendida en un chatbot por una persona física o una IA generativa», ha valorado.

Latorre ha presentado los diferentes principios que conformarían una inteligencia artificial ética. «El usuario tendría que conocer que datos suyos se usan y con qué sesgos potenciales, que exista una supervisión humana sobre esta IA y que también esté al alcance del usuario la transparencia sobre el funcionamiento, limitaciones o riesgos de esta tecnología», ha añadido. El ponente ha mostrado el asistente multimodal Vincent AI con el que se analizan documentos, se responden a preguntas jurídicas y se automatiza la redacción de textos legales.

