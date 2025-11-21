La Guardia Civil pilla por sorpresa en Los Tánagos a dos ladrones de cableado de cobre

La Guardia Civil ha detenido a dos varones del País Vasco, de 36 y 51 años de edad, como presuntos autores del robo con fuerza ... de un total de 2.250 kilos de cableado de telefonía del tendido en desuso entre Potes y Unquera. Un material sustraído que se detectó gracias a las sospechas de una patrulla de Tráfico que dio el alto a la furgoneta mientras circulaba por la A-8, hallando por sorpresa el alijo de cobre en su interior. En principio, los agentes pensaron que el vehículo llevaba sobrecarga de algún material, por lo que les desviaron hasta la báscula más cercana en Los Tánagos, quedando al descubierto la verdadera carga.

Según explica la benemérita en un comunicado, de las indagaciones realizadas y por las indicaciones del denunciante, dicho cable ha podido ser cortado del mencionado tendido telefónico, que actualmente está siendo retirado por una empresa autorizada. Además, en la furgoneta donde transportaban el cableado, se intervino una escalera de tramos, con la que presuntamente subieron a los postes para hacerse con el material incautado.

Multados y pillados

Tras pasar por el pesaje de Val de San Vicente, los agentes comunicaron a los dos detenidos que habían superado ampliamente el peso máximo autorizado siendo denunciado el conductor por ese concepto y por la no utilización, uno de los ocupantes, del cinturón de seguridad. Tras ello, y comprobada la carga, los agentes observaron que transportaban abundante cableado, no pudiendo aportar las citadas personas documentación alguna que amparara su legitima propiedad.

Ante el hallazgo se hizo cargo de la investigación la Guardia Civil de Pesúes, que tras determinar que el cableado era de telefonía, detuvo a los investigados, con domicilio en el País Vasco.

Esta actuación se une a otras realizadas por la Guardia Civil de Cantabria en los últimos meses contra el robo de cableado de cobre, habiéndose detenido o investigado a más de una docena de personas, parte de ellos integrantes de un grupo criminal dedicado a la sustracción, transformación y posterior venta de cableado de cobre de alumbrado público en los términos municipales de El Astillero, Villaescusa, Camargo y Santa Cruz de Bezana.