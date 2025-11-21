El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parte del cableado de telefónica que se encontró en la furgoneta. Guardia Civil

La Guardia Civil pilla por sorpresa en Los Tánagos a dos ladrones de cableado de cobre

Los dos hombres, vecinos del País Vasco, fueron detenidos en la A-8 cuando una patrulla de Tráfico les dio el alto, al sospechar que superaban el máximo de carga en la furgoneta | Les han incautado 2.250 kilos de material sustraído del tendido telefónico en desuso entre Potes y Unquera

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:27

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a dos varones del País Vasco, de 36 y 51 años de edad, como presuntos autores del robo con fuerza ... de un total de 2.250 kilos de cableado de telefonía del tendido en desuso entre Potes y Unquera. Un material sustraído que se detectó gracias a las sospechas de una patrulla de Tráfico que dio el alto a la furgoneta mientras circulaba por la A-8, hallando por sorpresa el alijo de cobre en su interior. En principio, los agentes pensaron que el vehículo llevaba sobrecarga de algún material, por lo que les desviaron hasta la báscula más cercana en Los Tánagos, quedando al descubierto la verdadera carga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  2. 2 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
  3. 3

    El temporal mantiene las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras
  4. 4

    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino
  5. 5

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  6. 6

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  7. 7 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  8. 8

    Detenidas cuatro personas de una misma familia por tráfico de droga en Cazoña
  9. 9

    El segundo de la Roja, forjado en La Albericia
  10. 10

    Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Guardia Civil pilla por sorpresa en Los Tánagos a dos ladrones de cableado de cobre

La Guardia Civil pilla por sorpresa en Los Tánagos a dos ladrones de cableado de cobre