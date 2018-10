«De no haber sido por la actuación del guardia civil ahora estaríamos muertos» 00:11 Los bomberos del parque de Laredo durante la extinción del fuego el domingo en la vivienda de Argoños. / 112 La pareja de ancianos de Argoños, cuya vivienda sufrió un voraz incendio el domingo, relata la determinación con la que actuó el agente que estaba fuera de servicio MARÍA DE LAS CUEVAS Santander Martes, 30 octubre 2018, 07:44

«Si no llega a ser por el agente de la Guardia Civil, vecino nuestro de toda la vida, ahora estaríamos muertos los dos», aseguraba ayer Resurrección Larrinaga, de 76 años, y su pareja, Carlos Rozas, de 81, que siguen con el susto metido en el cuerpo tras el voraz incendio que se originó el domingo a las 15.00 horas en el salón de su vivienda, en Argoños.

El fuego comenzó en la planta baja de la casa, presuntamente a causa de «algo de leña prendida que saltó de la chimenea», explicaron las dos víctimas ya a salvo, un día después del suceso. El fuego se extendió rápidamente por la estancia y en pocos minutos las dos personas mayores y con movilidad reducida que se encontraban en su interior, a penas podían ver ni respirar. Con las pocas fuerzas que les quedaban pidieron auxilio y, afortunadamente, un agente de la Guardia Civil, fuera de servicio, que pasaba por delante de la casa en ese momento escuchó grito e intervino.

Sin perder tiempo y pese a las llamas que ya comenzaban a ser visibles, el agente saltó la valla perimetral y entró en la vivienda. Cuando llegó al interior encontró al hombre tendido en el suelo, al borde de la inconsciencia, y a la mujer atrapada entre dos puertas, sin poder moverse. Primero socorrió al hombre, y segundos después, regresó a liberar a la mujer.

«Queremos destacar el comportamiento y valentía del agente, vecino de toda la vida» Resurrección Larrinaga, Víctima

«Necesitamos una solución ocupacional y los Servicios Sociales se lavan las manos» Edmundo Hijo de la víctima

«Queremos agradecerle al agente, vecino nuestro de toda la vida, su valentía y su comportamiento. Cuando entró, en la sala no había nada de visibilidad debido al humo, y llegó hasta mí a tientas, por el sonido de mi voz», explicó la víctima, que se mueve en silla de ruedas por su discapacidad.

Desde la Guardia Civil de Cantabria también se resaltó ayer la heroicidad del acto del compañero fuera de servicio, que «no dudó en entrar en unas circunstancias muy complicadas, en dos ocasiones, primero para salvar a un hombre que no podía moverse y después a la mujer, a la que tuvo que liberar, pues se había quedado atascada entre una silla y una puerta y las llamas amenazaban contra ella». La operación fue «compleja» porque el agente no tenía visión ni podía respirar. «Si no llega el compañero, la pareja hubiera fallecido por asfixia». El nombre del agente que llevó a cabo el rescate no ha trascendido ya que «no quiere notoriedad y prefiere quedar en el anonimato», explicaron sus compañeros.

Tras ser atendida la pareja rescatada por los servicios sanitarios no fue necesaria su evacuación a ningún centro hospitalario. Una vez que las víctimas estaban a salvo, los bomberos del 112 llegaron al lugar desde el parque de Laredo y comenzaron a trabajar en las labores de extinción del fuego. El humo fue tal que en ocasiones invadía la carretera poniendo en peligro la seguridad vial.

Aunque no hubo que lamentar víctimas ni heridos graves, las llamas fueron muy voraces y dejaron calcinada la planta baja de la vivienda, el salón y otras estancias. También ha sido presa del fuego la silla de ruedas que utilizaba la mujer para desplazarse desde que un ictus le dejó inmóvil la parte izquierda del cuerpo. «Sin la silla de ruedas no me puedo valer por mí misma», lamentó la mujer.

Solución ocupacional

Por el momento, la pareja de jubilados trata de volver a la normalidad y se han instalado en el piso de uno de los tres hijos de la mujer, en Colindres. «Esta vivienda dispone de ascensor, pero no está adaptada para personas con movilidad reducida. Tiene bañera en vez de ducha, escaleras y carece de rampas de acceso. No son condiciones adecuadas para dos personas mayores impedidas», destacó Edmundo, hijo de la mujer.

«No estamos recibiendo ningún tipo de ayuda o colaboración por parte de los Servicios Sociales. Necesitamos que nos den una solución ocupacional para ellos, pero se están lavando las manos y nos dicen que nos dirijamos a la Fiscalía», denunció el hijo de la mujer.