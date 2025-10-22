Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural
El colectivo renueva su junta directiva y anuncia la presentación de un plan estratégico para el sector en las próximas semanas
A. Machín
Santander
Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:12
El nombre de Jesús Blanco ha estado ligado íntimamente durante décadas a la Asociación de Turismo Rural de Cantabria. Un clásico en los análisis del ... sector y en la actualidad de la región. Ahora, el presidente deja este cargo, que será ocupado por Hamza El Yassir Eddaou tras la asamblea general ordinaria de la institución, celebrada estos días. El nuevo responsable llega «con el firme compromiso de mejorar la imagen del turismo rural en Cantabria, respaldar a los alojamientos asociados y promover la colaboración con las instituciones públicas y privadas del sector».
Nuevo presidente y nueva junta. En el organigrama figura Montserrat Chavero como vicepresidenta y María Luisa Paz como tesorera, además de Emelina Ruiz, que asumirá la labor de secretaria. Jesús Laredo, Raquel Pérez y Óscar Bárcena completan el grupo como vocales.
Durante la asamblea –explicaron desde la Asociación en un comunicado–, se subrayó la importancia «de enfocarse en la promoción, sostenibilidad y calidad como pilares fundamentales para mejorar la competitividad del turismo rural».
El nuevo equipo directivo –añaden en la nota– «gestionará de manera eficiente, moderna, transparente y responsable». En este sentido, anuncian que van a presentar «en las próximas semanas» un plan estratégico «orientado a mejorar la notoriedad de los alojamientos asociados y del turismo rural en Cantabria en general». Este plan, explican desde la nueva Junta, «se basará en la colaboración entre los diferentes actores del sector y en la implantación de tecnologías digitales de tendencia, que facilitarán la visibilidad de los alojamientos y de los servicios y recursos turísticos necesarios para atraer a los turistas y conquistar nuevos mercados emisores potenciales».
