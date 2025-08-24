El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Bomberos forestales sofocando un incendio que se generó en Ruente el pasado marzo. DM

Incendios forestales en Cantabria: de febrero a abril, el 99% provocados y con viento sur

Aunque la región se ha librado de la oleada de fuegos del país «gracias a su climatología», los expertos reclaman más «prevención» y «concienciación»

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:38

¿Por qué Cantabria se ha salvado de los incendios forestales que afectan a las comunidades limítrofes de Castilla y León y Asturias y ... a otras del norte como Galicia o Navarra? Esta es la pregunta que más de un cántabro o visitante se habrá hecho en los últimos días. La respuesta la tienen los encargados de combatir los fuegos, los ganaderos y los gestores de los montes. La mayoría coincide en que la particular climatología de Cantabria es lo que ha evitado imágenes desoladoras como las que vemos desde hace semanas en los telediarios, si bien algunos de ellos también hacen referencia a «un golpe de suerte».

