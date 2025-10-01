El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La inmunóloga Carola García de Vinuesa, investigadora principal del Instituto Francis Crick de Londres. DM

Carola García de Vinuesa

Premio Nacional de Medicina Valdecilla 2025
«La inmunoterapia ha revolucionado la supervivencia de muchos cánceres»

La reputada inmunóloga, cuyas investigaciones fueron clave en el indulto de una mujer australiana acusada de matar a sus hijos, recoge mañana el galardón en Santander. «La ciencia es internacional», defiende

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:12

«La ciencia es internacional», dice con convicción Carola García de Vinuesa (Cádiz, 1969) y esa reivindicación de la ausencia de fronteras en los laboratorios ... y aulas del mundo es también reflejo de su trayectoria como inmunóloga al máximo nivel. Primero en Reino Unido, después en Australia, y de vuelta en Londres, donde es investigadora principal en el Francis Crick Institute, García de Vinuesa dice que ha vivido la ciencia desde la valía, sin más. «Me siento muy agradecida a mis países adoptivos porque han valorado siempre mis méritos y lo que podía aportar, independientemente de mi procedencia. Mis proyectos han sido siempre colaborativos, con gente de lugares diferentes y cada cual aportando técnicas e interdisciplinariedad, que es lo que en el fondo resuelve los problemas difíciles», expone la flamante Premio Nacional de Medicina Marqués de Valdecilla 2025, galardón que recoge mañana en Santander.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  2. 2

    Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín
  3. 3

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  4. 4

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  5. 5

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas
  6. 6

    Ganadería prohíbe llevar cualquier tipo de ave a todas las ferias avícolas y ganaderas
  7. 7

    Este miércoles comienza el derribo de los dos edificios municipales de El Cabildo
  8. 8

    Cocina casera, quesada para recordar y bodega en Molino de Vejorís
  9. 9

    «Se ha intentado todo, pero al Palacio de Festivales aún se le resisten los jóvenes»
  10. 10

    La Policía Local de Torrelavega recibe la Medalla de Oro de la ciudad con el plante de los agentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «La inmunoterapia ha revolucionado la supervivencia de muchos cánceres»

«La inmunoterapia ha revolucionado la supervivencia de muchos cánceres»