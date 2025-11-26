María Pilar Villasante, premio Mujer Cantabria 2025 de Onda Cero

La guardia civil María Pilar Villasante, que fue la primera cántabra en ascender al puesto de teniente coronel, ha sido elegida por Onda Cero como ... Premio Mujer Cantabria 2025. El jurado del premio ha reconocido a Villasante entre más de treinta aspirantes como «un ejemplo de esfuerzo, liderazgo, entrega, vocación de servicio público y un referente para las mujeres más jóvenes». Así lo ha comunicado Atresmedia, a través de una nota de prensa, donde ha señalado la concesión de la séptima edición de este galardón a esta santoñesa de 46 años, que actualmente es la jefa de personal de la 13ª Comandancia de la Guardia Civil.

Villasante será reconocida en una gala que tendrá lugar el 3 de diciembre en el Palacio de La Magdalena, donde recibirá un premio dotado con un cheque de 3.000 euros que destinará a una ONG. Cuando reciba el premio de esta séptima edición tomará el relevo de Conchi Ortega (Premio Mujer Cantabria 2024), Marta Solana (2023), Paula Sumillera (2022), Eloísa Canga (2021), María Victoria Troncoso (2020) y de Pepa Pérez Vega (2019).

Al acto de entrega del premio asistirán, entre otras autoridades, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

En esta edición, los oyentes de las emisoras de Atresmedia Radio en Cantabria han propuesto más de treinta candidatas de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etcétera.