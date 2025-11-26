El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

María Pilar Villasante, premio Mujer Cantabria 2025 de Onda Cero

E.P

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:19

Comenta

La guardia civil María Pilar Villasante, que fue la primera cántabra en ascender al puesto de teniente coronel, ha sido elegida por Onda Cero como ... Premio Mujer Cantabria 2025. El jurado del premio ha reconocido a Villasante entre más de treinta aspirantes como «un ejemplo de esfuerzo, liderazgo, entrega, vocación de servicio público y un referente para las mujeres más jóvenes». Así lo ha comunicado Atresmedia, a través de una nota de prensa, donde ha señalado la concesión de la séptima edición de este galardón a esta santoñesa de 46 años, que actualmente es la jefa de personal de la 13ª Comandancia de la Guardia Civil.

