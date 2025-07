La Maya de Silió se reinventa

En Silió no quieren que haya ningún problema este año en el izado de la Maya después de haber sufrido en 2024 la rotura de ... los mecanismos tradicionales que impidieron ponerla en pie. Prácticamente todo será nuevo. Lo explicó hace unos días el presidente de la Asociación Cultural de los Mayeros de Silió, Sergio Balza. Excepto las carretas, todo será de estreno. La cordelería, tijeras, trócolas... «Todo nuevo. Hemos cerrado los ojos y hemos renovado todo lo necesario para que no se vuelva a caer la Maya».

Y en la plaza de Santiago ya esperan los dos troncos que se alzarán en ese lugar. Frente a frente con el centro de interpretación de La Vijanera. Dos troncos elegidos a finales de junio. Los más rectos, los más sanos y, este año, incluso, los más largos de las últimas ediciones. Tanto es así que la Maya (el tronco principal), la Añadición (el alargue con menos diámetro) y el ramo final podrían sumar treinta metros de alto.

Un grupo de vecinos subió al monte Canales a cortarlos y bajarlos a Silió. Antes, los más expertos habían ojeado un bosque «que ya no es lo mismo que hace años, con árboles muy deteriorados, una pena», decía Balza.

Después se trabaja en ellos en la plaza, muy cerca de la base que sustentará su puesta en pie. Se hace todo con mimo «porque no queremos que suceda nada, no nos lo podemos permitir ni por tradición, ni por respeto a una costumbre milenaria». Sobre la Maya, no tiene reparos en decir que «este año será larga y muy bonita». Para desquitarse del mal sabor de boca que dejó el intento frustrado del año pasado.

Se han renovado todos los materiales, desde la cordelería a las trócalas y las tijeras de madera

El jueves 24, a partir de las siete y media de la tarde, comenzarán los preparativos para el 'pinado', una tradición «única tal y como se hace en Silió, fieles al legado de nuestros antepasados», recalca Balza, al recomendar que, para disfrutar de esa fiesta, «es bueno llegar antes y aprovechar para conocer Silió».

La Maya (la base, el tronco más ancho) y la Añadición (la parte alta) se levantarán siguiendo una costumbre ancestral, con el único apoyo de la fuerza del hombre y mecanismos tradicionales en los que solo sirven cuerdas, trócalas y andamios de madera como los usados hace siglos. Eso sí, este año renovados para garantizar que todo salga bien y, «por supuesto, la seguridad de todos, de los que la levantamos y los muchos que vienen a verlo».

Y, por mantener la tradición, incluso el grito que hace que los brazos se tensen a la vez, que el golpe de riñón sea unísono. Ese grito que da fuerza a los hombres tampoco ha cambiado. Es el mismo que hace siglos, el que año tras año pronunció el 'Tin' y ahora, tomando el relevo, su hijo Antonio: «¡Eeeeehhh, una!».

Ampliar Los vecinos subieron al monte Canales a elegir los mejores árboles. César Rodríguez

En estos tiempos, en los que las fiestas se miden por su calificación, es asombroso –cuando menos– que una de las más llamativas, diferente, ancestral y popular aún no tenga ni siquiera el título de Interés Turístico Regional. A pesar de su lejano origen, su vistosidad y tener particularidades que la hacen única, la Maya de Silió no puede enarbolar de momento más que el cariño y admiración de cuantos han podido comprobar en directo todo un espectáculo conservado por un pueblo que bien sabe de ensalzar tradiciones, como demuestran cada año con La Vijanera.

No solo mantienen esas costumbres, sino que bucean en viejos documentos y fotos para acercarse si cabe más a los orígenes. Y, desde luego, no se les caen los anillos a la hora de vestirse para la ocasión en La Vijanera, ni de tirar de riñón para levantar la pesada Maya.

Una asignatura pendiente de Cantabria que parece está a punto de resolverse. El presidente de la Asociación Cultural de Mayeros de Silió, Sergio Balza, adelanta que, repuestos ya del susto del año pasado, retomarán la tramitación pertinente.