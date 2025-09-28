El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Reunión de Urrutia, el pasado jueves, con los representantes de los ayuntamientos. DM

La mayoría de municipios de Cantabria con policía pide al Gobierno regular el agente interino

La medida pretende cubrir bajas y vacantes repentinas, pero los sindicatos creen que favorece el trabajo temporal frente al fijo

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:08

El Gobierno de Cantabria asegura que la mayoría de los ayuntamientos de la región que cuentan con Policía Local le han solicitado que regule la ... figura del agente interino en la modificación legislativa que se encuentra en tramitación en este momento. La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, se reunió el pasado jueves con los representantes de los ayuntamientos para buscar un consenso en esta nueva figura que introduce el proyecto de reforma de la ley de policías locales y que ha centralizado la mayoría de las alegaciones presentadas en el proceso de información pública en el que se encuentra actualmente. A diferencia de ayuntamientos y Gobierno, los sindicatos rechazan la medida porque «apuesta por el trabajo temporal en vez del fijo» y «genera inestabilidad».

