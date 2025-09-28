La mayoría de municipios de Cantabria con policía pide al Gobierno regular el agente interino

El Gobierno de Cantabria asegura que la mayoría de los ayuntamientos de la región que cuentan con Policía Local le han solicitado que regule la ... figura del agente interino en la modificación legislativa que se encuentra en tramitación en este momento. La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, se reunió el pasado jueves con los representantes de los ayuntamientos para buscar un consenso en esta nueva figura que introduce el proyecto de reforma de la ley de policías locales y que ha centralizado la mayoría de las alegaciones presentadas en el proceso de información pública en el que se encuentra actualmente. A diferencia de ayuntamientos y Gobierno, los sindicatos rechazan la medida porque «apuesta por el trabajo temporal en vez del fijo» y «genera inestabilidad».

Esta opción que demandan los ayuntamientos, explica el Gobierno, pretende cubrir necesidades temporales excepcionales ante, por ejemplo, una baja de incapacidad laboral de larga duración o cubrir aquellas vacantes temporales producidas por jubilación, vacante sobrevenida o que faciliten la movilidad de agentes de Policía Local entre municipios.

Cuándo se usaría Esta figura quedaría supeditada únicamente a hacer frente a situaciones de emergencia

Los sincidatos Rechazan esta figura por «generar inestabilidad» y «no abordar las plazas estructurales vacantes»

El Ejecutivo cántabro incide en que la reforma de la ley busca solucionar la pérdida temporal de agentes de policía para los ayuntamientos en situaciones excepcionales que merman la capacidad de respuesta de los servicios y la propia seguridad de los efectivos en las intervenciones.

Esta figura del Policía Local interino quedaría supeditada únicamente a hacer frente a situaciones de emergencia, como ya han regulado otras autonomías y como sucede en las distintas categorías y grupos de empleados públicos, incluso en el ámbito de la seguridad y emergencias, como es el caso de los bomberos.

Los sindicatos, en contra

Los sindicatos APLB-USO, CCOO, CSIF, SIEP y UGT manifiestan su «rechazo absoluto» a esta propuesta que pretende recuperar la figura del policía interino, que ya se eliminó en la Ley de Coordinación del año 2000. Los motivos por los que la rechazan son que «no apuesta por empleo fijo ni por funcionarios de carrera, lo que resta profesionalización a los cuerpos»; «no aborda las plazas estructurales vacantes desde hace años, perpetuando la falta de efectivos reales»; «aboga por trabajos temporales, incrementando la precariedad laboral»; «genera inestabilidad en las familias y en la vida laboral de los agentes afectados»; y «atenta contra la seguridad pública, al sustituir estabilidad y formación por soluciones temporales», enumeran desde estos sindicatos.