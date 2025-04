La niebla vuelve a complicar la mañana en el Seve

Violeta Santiago Santander Miércoles, 9 de abril 2025, 08:53 | Actualizado 09:16h. Comenta Compartir

Se veía venir y, tal y como anunciaron los meteorólogos, la niebla de advección vuelve a trastocar los planes del aeropuerto Seve Ballesteros, con ... la primera incidencia del día: el avión procedente de Roma no ha podido tomar tierra por baja visibilidad y está siendo desviado a Madrid. Y, como consecuencia, los viajeros que esperan en el aeródromo cántabro para volar a la capital de Italia, tendrán que esperar a que mejoren las condiciones meteorológicas. Por megafonía están siendo informados de que, al menos, su vuelo no saldrá hasta las once.

Ayer, martes, fue una mañana muy complicada. Durante seis horas no pudo aterrizar ninguno. La actividad estuvo prácticamente paralizada, hasta que a mediodía se despejó la niebla y pudo recobrarse la normalidad. Hoy la visibilidad parece algo mejor que la de ayer, pero no es suficiente. Comienzan los problemas y en la terminal, todos miran a las pantallas con la esperanza de que sus vuelos salgan... Son las nueve menos cuarto de la mañana. Acaba de anunciarse que el vuelo procedente de Edimburgo tampoco puede aterrizar y está siendo desviado a Santiago de Compostela. El de Barcelona está dando vueltas sobre el cielo cántabro. Los que los esperan en tierra cruzan los dedos... En corrillos, se comenta que los problemas continuarán hasta media mañana, cuando es posible que la niebla se disipe y, entonces, todo volverá a la normalidad. Mientras tanto, toca resignación. Son las nueve y cuarto de la mañana. Tercer problema: el vuelo procedente de Bérgamo retrasa su llegada. Tenía que aterrizar a las 12.10 y por el aeropuerto dicen que, al menos, tardará media hora más. Mientras tanto, el que viene de Barcelona sigue dando vueltas... En actualización La redacción de EL DIARIO MONTAÑÉS trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí

