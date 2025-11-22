El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El leve repunte del número de nacimientos en Cantabria rompe una larga racha, pero no frena la tendencia. DM

El número de nacimientos vuelve a crecer en Cantabria después de 16 años de caída

La comunidad autónoma registro 3.013 nacimientos en 2024, frente al mínimo histórico de 2.976 en 2023 | El saldo vegetativo es negativo desde 2011: en 2024 murieron 6.015 cántabros, casi el doble de los que nacieron

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:42

El número de nacimientos en Cantabria experimentó un ligero repunte en 2024, rompiendo una tendencia negativa que se inició en 2008: fueron exactamente 3.013, ... 37 más que el año precedente, cuando se alcanzó el mínimo histórico con 2.976, según datos del Instituto Cántabro de Estadística (Icane).

