El número de nacimientos vuelve a crecer en Cantabria después de 16 años de caída

El número de nacimientos en Cantabria experimentó un ligero repunte en 2024, rompiendo una tendencia negativa que se inició en 2008: fueron exactamente 3.013, ... 37 más que el año precedente, cuando se alcanzó el mínimo histórico con 2.976, según datos del Instituto Cántabro de Estadística (Icane).

En cualquier caso, esta leve mejoría estadística no da pie a una excesiva celebración, ya que el aumento del 1,24% en la cifra de nacimientos de 2024 es consecuencia del bajón de 2023, cuando el número cayó por primera vez por debajo de los 3.000, con un descenso interanual del -7,7%, el más acusado desde el comienzo de la serie, en 1975.

En España, en cambio, la caída no se interrumpe, y en 2024 los nacimientos se redujeron un -0,8% respecto a 2023, cuando el descenso fue mayor, del -2,6%.

La evolución de los nacimientos en Cantabria durante el presente año no presenta muchos cambios: según la estimación mensual de nacimientos, se habían producido 2.250 alumbramientos hasta el mes de septiembre; a esas mismas alturas del año, en 2024 eran 2.295, lo que hace suponer que 2025 terminará con una cifra menor.

El mayor número de nacidos en 2024 ha empujado al alza la tasa de natalidad en Cantabria –nacidos por cada mil habitantes–, hasta el 5,09, algo superior a la de 2023 –5,05–, pero aún entre las más bajas del país, sólo por encima de Galicia y Asturias, con un 4,9 y un 4,5, respectivamente. La media española es de 6,5.

Atendiendo a la nacionalidad de las madres, los nacimientos han aumentado tanto entre las españolas como en las extranjeras –el 0,7% y el 4,1%, respectivamente–, una dinámica que no se repite en el conjunto del país, donde también se constata un incremento de los nacidos de madre extranjera, del 3,8%, mientras que cae un -2,3% entre las nacionales. Los nacimientos de madre extranjera en la comunidad suponen el 16,9% del total –en 2023 fue el 16,4%–, un porcentaje menor que el que se registra en España, del 24,4% en 2023 y del 25,6% al año siguiente.

En cuanto a la edad de estas madres, en Cantabria es ya de 33,12 años, por encima de la media nacional, 32,61 años.

El declive de la natalidad en la región aparece como un proceso imparable, con una caída acelerada desde 2008, cuando vinieron al mundo 5.886 nuevos cántabros. Fue aquél uno de los últimos años en que el crecimiento vegetativo –la diferencia entre nacimientos y defunciones–, resultó positivo, algo que no se ha vuelto a ver desde 2010.

Más muertes que nacimientos

En 2024, el saldo vegetativo arrojó un resultado de -3.092, algo menor al del año anterior, que terminó con -3.056, un fenómeno que se repite desde 2011. A esos datos ha contribuido el aumento, durante el último año, de la mortalidad en Cantabria: durante 2024 se registraron 6.105 muertes de residentes en la comunidad, que son 73 más que las que se produjeron el ejercicio precedente, equivalente a un incremento del 1,2%.

La tendencia negativa es común al conjunto del Estado, donde el resultado es de -118.113, en su séptimo año consecutivo de pérdida. En España también creció la cifra de decesos en 2024, un 1,96% más, con un total de 436.118.

Cantabria es la quinta región con la tasa de mortalidad –defunciones por cada mil habitantes–, más elevada, por detrás de Asturias, Galicia, Castilla y León y Extremadura: si en 2023 era del 10,23, en 2024 subió hasta el 10,31, claramente por encima de la tasa nacional, del 8,87.

Por tramos de edad, llama la atención del incremento del número de defunciones entre los cántabros de 75 a 79 años, que han pasado de 637 en 2023 a 701 en 2024.

En cuanto a la esperanza de vida, la de los cántabros en 2024 era de 83,9 años –81 años para los hombres y 86,6 para las mujeres–, mientras que en el conjunto de la nación, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), alcanzaba los 84 años –81,3 para los hombres y 86,5 para la mujeres–.