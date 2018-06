La Operación Salida en la región será vigilada con un minirradar, pero sin drones Imagen de un 'veloláser' o minirradar móvil. / DM El helicóptero 'Pegasus' vendrá una vez por semana en un verano en el que se espera un 3% más de desplazamientos ÁLVARO MACHÍN Santander Viernes, 29 junio 2018, 07:23

Para controlar los 60.000 desplazamientos previstos por las carreteras de Cantabria desde hoy a las tres de la tarde hasta que termine el domingo, los agentes contarán con uno de los minirradares móviles 'veloláser'. Esos que pueden ubicarse en un quitamiedos o sostenidos por un trípode en cualquier parte. Uno, por ahora. Porque se prevé que, durante el verano, llegue alguno más a la región. Es la principal novedad en el arranque de la habitual Operación Salida. De los drones para controlar la circulación desde las alturas, por el momento, no hay noticia de su presencia aquí. Hay cinco para toda España y aún no se conoce su distribución. En todo caso, en Tráfico adelantan que estos dispositivos no denuncian, algo que sí hace el 'Pegasus'. El radar a bordo del helicóptero volará sobre la región un día a la semana. «Volará bajo y se dejará ver. Es algo positivo y se nota cuando vuela. El tráfico se pacifica», asegura José Miguel Tolosa, jefe provincial de Tráfico.

Lo primero, las cifras. Pasado este arranque, en el cómputo de los meses de julio y agosto, se esperan 1.249.000 desplazamientos por las carreteras cántabras. Eso supone un 3% más que el año anterior, una subida ligeramente superior a la que se espera, como media, en todo el país (2%). Para la Operación Salida estarán repartidos por el mapa de la comunidad unos 180 efectivos, la plantilla al completo del sector de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Según explica Tolosa, las zonas de mayor afluencia de vehículos serán las de las áreas costeras -«las carreteras de acceso a las playas»- y Liébana. Y, en cuanto a los puntos más 'conflictivos', se repite la enumeración habitual: el nudo de Torrelavega (con el entronque de la A-67 y la A-8) y la zona oriental, en el tramo entre Laredo y el límite con Vizcaya. «Las horas críticas volverán a ser los viernes por la tarde y los sábados por la mañana en sentido Santander, y los domingos por la tarde en sentido Vizcaya. Siempre teniendo en cuenta que la meteorología hace que los picos sean unas horas antes o después». En Tráfico confirman, además, que «se paralizan las obras», incluidas las del desfiladero, durante todo el verano.

«No se sabe cómo se van a distribuir ni cuándo», dice Tolosa respecto a los drones que ha sumado a sus dispositivos la DGT. Con cinco hasta ahora para todo el país, es posible su presencia en la región en las próximas semanas. El que ya está operativo es el 'veloláser'. El minirradar móvil que llevan los motoristas y que «actúa donde consideran oportuno en cada momento». Esa es la clave. Su facilidad para instalarse en cualquier lado sin aviso y, de entrada, sin ser visto -aunque en muchas páginas web ya dan el 'chivatazo' de su ubicación-. Estos aparatos son capaces de controlar velocidades de hasta 250 kilómetros por hora en dos carriles y en ambos sentidos de la circulación y se pueden manejar desde un dispositivo móvil que tenga Wifi o 3G. A ese hay que sumar los radares móviles 'normales' en los coches de la Guardia Civil.

Campañas

Entre los dispositivos especiales previstos para el verano, Tráfico pondrá en marcha campañas para motos, consumo de alcohol y drogas, furgonetas y velocidad. Las fechas concretas se irán anunciando, aunque ya se adelanta que dos tendrán lugar en julio y otras dos en agosto. «Además -apunta el jefe provincial- nos preocupan mucho los despistes por el uso de móviles. Hay muchas salidas de vía en tramos sin peligro aparente y con buenas condiciones del firme que tienen su origen en los teléfonos. El móvil, en el coche, donde mejor está es en la guantera y en silencio. No hay ninguna llamada que no pueda esperar un rato».

Por último, la Operación Retorno tendrá lugar del 31 agosto al 2 de septiembre y la vigilancia se intensificará también los fines de semana y el 14 y 15 de agosto con motivo del cambio de quincena y la celebración de numerosas fiestas patronales.