Los partidos descartan la comisión de investigación sobre Cantur en el Parlamento

Las posibilidades de que el Parlamento de Cantabria ponga en marcha una comisión de investigación sobre el funcionamiento de Cantur son mínimas. O los partidos ... políticos cambian su opinión, o darán al traste con la petición que realizó este lunes el sindicato Comisiones Obreras, que considera imprescindible entrar de lleno en los entresijos de la empresa pública. No solo por el episodio de los daños en los coches de Cabárceno, también por otros hechos que denuncian los representantes de los trabajadores como la venta de vehículos que tenían que ir al desguace o prácticas de contratación irregulares de esta y otras legislaturas. Según CC OO, este paso es necesario por la negativa de la Consejería de Turismo a proporcionar información sobre casos como la investigación a un trabajador de Alto Campoo al que, supuestamente, se le investiga por la manipulación de compras con distintos proveedores.

Por lo menos a corto plazo, esa comisión de investigación no parece viable porque PP y PRC, que suman mayoría, no creen que este instrumento parlamentario sea el más adecuado. PSOE no lo descarta, aunque antes reclama explicaciones sobre los hechos denunciados al consejero Luis Martínez Abad. Solo si lo que diga el popular no les convence darán el siguiente paso. «Entendemos que el consejero de Turismo es gran conocedor de Cantur, donde fue consejero delegado y director general antes de ser nombrado consejero en septiembre del pasado año, y por tanto tiene la suficiente información para ser lo más transparente posible», afirmó ayer el portavoz socialista, Mario Iglesias.

El más partidario puede ser Vox, que recuerda que viene pidiendo desde el inicio de la legislatura una auditoría completa de Cantur y de todas las empresas públicas. Completa y que arroje resultados, no como, insisten, se hizo sobre el 'caso Obras Públicas', donde creen que el PP ha firmado un pacto de silencio con los regionalistas. Eso, que los cántabros tengan información transparente, debe ser la prioridad, aunque Leticia Díaz afirma que «no nos opondremos a todo lo que tenga que ver con indagar en ese ámbito». La portavoz de Vox subraya que la presidenta Buruaga reconoció durante el debate sobre el estado de la región que las empresas públicas, aunque están mejorando sus números, todavía siguen siendo deficitarias, algo que considera incomprensible. En cualquier caso, aunque PSOE y Vox la impulsaran, no tienen los números para crear una comisión de investigación.

El origen Comisiones Obreras pidió revisar las irregularidades en distintas áreas en esta y otras legislaturas

En toda su historia La Cámara ha iniciado nueve comisiones de investigación, la última fue la del 'caso Ecomasa'

¿Qué dice el PP? Reconoce que en Cantur se han producido problemas de toda índole desde hace mucho tiempo, pero creen que el nuevo consejero, por fin, se ha puesto manos a la obra para solucionar todas estas situaciones desde la máxima transparencia. «En esta etapa se están haciendo las cosas bien y prueba de ello es que en sólo dos años el Gobierno del PP ha creado el Manual de Buenas Prácticas de Contratación. Además, cuando se han percibido irregularidades desde la propia Consejería se ha abierto un proceso de investigación desde el primer minuto», explica su portavoz, Juan José Alonso, que recuerda que fue también Cantur quien presentó la denuncia por la rotura de cables. En cualquier caso, defiende que el objeto de una comisión de investigación parlamentaria no se ajusta a estos hechos.

Desde el PRC, el exconsejero del área, Javier López Marcano, afirma que su partido no se desviará de su objetivo de vigilar la acción del Gobierno y controlar su gestión mediante preguntas parlamentarias y peticiones de comparecencia sobre este y otros asuntos. En su opinión, es imprescindible que la imagen de Cantur sea beneficiosa para Cantabria y que todos sus trabajadores «se convierta en un agente en favor del turismo».

Hasta ahora, el Parlamento de Cantabria ha iniciado nueve comisiones de investigación. La primera arrancó en enero de 1984 y se creó para conocer detalles sobre la situación de la Caja Rural Provincial. La última, sobre el 'caso Ecomasa-Nestor Martín', se desarrolló en la legislatura 2015-2019.