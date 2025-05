Peridis y Zunzunegui, nuevos 'magíster senior' de Unate, dan una lección de tesón, convicción y humanidad

P.C. Santander Martes, 27 de mayo 2025, 18:23 Comenta Compartir

«Hoy estamos reconociendo la inteligencia y el tesón dedicados a la ciencia, al conocimiento, al trabajo más técnico, al impulso social y territorial, y a la creatividad puestas al servicio del pensamiento crítico». Las palabras de Modesto Chato, presidente de Unate, la Universidad Permanente, para cerrar la entrega de los premios 'magister senior' que esta institución concede desde 1994 describían no solo el perfil sino la intervención de las dos personas distinguidas este año: la epidemióloga María Victoria Zunzunegui (Bogotá, 1951) y el arquitecto José María Pérez, 'Peridis' (Cabezón de Liébana, 1941), quienes demostraron, no solo por su trayectoria, sino por su actividad actual, que no se deja de aportar a la sociedad por haber superado la edad de jubilación o cumplir años.

El acto se desarrolló en el Paraninfo de la UC presidido por la rectora de la UC, Concepción López y el propio Chato, y ante representantes de diversas instituciones públicas y privadas de Cantabria, en una ceremonia en la que se apeló al valor de las personas, a la importancia de rehumanizar las relaciones y a la necesidad de trabajar para promover los derechos humanos. Dos perfiles a priori diferentes, que se revelaron con un nexo común, el aprendizaje y la investigación constantes. Peridis recurrió al humor -firmó el libro de honor con una viñeta- y a una fábula, una noche de insomnio y un sueño para defender valores humanistas que reclaman cambiar las palabras competir, invadir o excluir, por otras como colaborar, compartir o acoger. Su laudatio corrió a cargo de Esteban Sáinz, arqueólogo y director de la escuela Taller de Santander, que se centró en una faceta menos conocida de Peridis «como arquitecto de ideas e impulsor de cambios sociales» . Y para ello recordó cómo creó la primera Escuela Taller en Aguilar de Campoo y logró abrir estos espacios de formación para jóvenes en paro y, al tiempo, recuperar el patrimonio histórico en España y América Latina. Las palabras de Sáinz describieron también al maestro cercano, entregado y visionario que escuchaba y guiaba.

De María Victoria Zunzunegui, doctora en epidemiología en Berkeley, la geroantropóloga Mónica Ramos Toro, coordinadora técnica de Unate, se refirió a ella como su maestra y ejemplo y destacó que se trata de una de las mayores expertas a nivel mundial en longevidad saludable, que ha dedicado la mayor parte de su trayectoria profesional a investigar «los factores sociales que a lo largo de la vida condicionan la probabilidad de tener un envejecimiento saludable». Durante su intervención, Zunzunegui hizo un recorrido por su trabajo a lo largo de los años y estructuró su discurso en torno a unas hipótesis y principios que la investigación ha demostrado ciertos: que los problemas de movilidad de las personas mayores difieren entre hombres y mujeres cuanta más desigualdad de género hay y que, por tanto, en las mujeres mayores tienen que ver más con factores sociales que con elementos biológicos. Zunzunegui dió marcha atrás en su jubilación al llegar la pandemia para investigar los protocolos y políticas públicas que derivaron en la alta mortalidad en las residencias de la Comunidad de Madrid . «La ciencia debe servir para lograr verdad, justicia y reparación en estos casos», concluyó.

Sobre los laureados, la rectora de la UC resaltó que tanto Zunzunegui como Peridis son ejemplo de lo que representa un pensamiento crítico y ejemplo de personas incansables e inconformistas.

Otros galardonados

Este reconocimiento ya ha recaído con anterioridad en personalidades de la talla de la filósofa Victoria Camps, Federico Mayor Zaragoza, político y director general de la UNESCO entre 1987 y 199; el periodista y abogado Pedro Crespo de Lara; Mstislav Rostropóvich, músico y director de orquesta; o, Javier Pérez de Cuéllar, diplomático y secretario general de Naciones Unidas entre 1982 y 1991, entre otros.