El PP pide en el Congreso garantizar el abastecimiento de agura de Cantabria Diego Movellán critica el silencio del diputado regionalista José María Mazón sobre este asunto Santander Jueves, 18 julio 2019

El diputado nacional del Partido Popular por Cantabria, Diego Movellán, ha dado a conocer hoy la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Popular en el Congreso para garantizar el abastecimiento de agua a Cantabria a través del bitrasvase Ebro-Besaya-Pas.

La iniciativa plantea que la Cámara Baja rechace la decisión del Gobierno central de suspender para este verano la captación de agua en el embalse del Ebro para el abastecimiento a Cantabria y a la ciudad de Santander, e insta al Gobierno de Pedro Sánchez a hacer efectivo el derecho reconocido a Cantabria a la captación de 26 hectómetros cúbicos del embalse del Ebro para el abastecimiento a Cantabria y a la ciudad de Santander.

Movellán ha explicado que en estos momentos se está derivando a Cantabria agua del Embalse del Alsa, una alternativa que ha aceptado el Gobierno de Cantabria y que supone renunciar a un derecho de todos los cántabros. Y ha lamentado que regionalistas y socialistas, que hace dos años se opusieron a la opción de captar agua del Alsa como alternativa al Ebro, hoy «enmudezcan».

«Mazón tiene ahora tiene la oportunidad de oro de apoyar esta iniciativa en el Congreso de los Diputados pero, o mucho me equivoco, o lamentablemente en esta legislatura vamos a escuchar más a los leones de la puerta del Congreso que al señor Mazón en la defensa de los intereses de Cantabria», ha sentenciado Movellán.

Según el diputado «Revilla gritaba mucho más cuando gobernaba el Partido Popular» y entonces incluso amenazó con no claudicar y bañarse en el Pantano del Ebro «como Fraga lo hizo en Palomares» para evitar que el Gobierno de España robase el agua a Cantabria. «¿Qué ha pasado ahora? porque lo que antes era una claudicación, hoy se acepta sin rechistar. Hoy Miguel Ángel Revilla es el primer presidente que ha renunciado al derecho que tenemos todos los cántabros a coger agua del Ebro», ha sentenciado.

El parlamentario del PP ha recordado que el PRC es el único partido en España que ha dicho que va a votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez. «¿Y así le pagan su voto? ¿tan mal ha negociado el PRC en Madrid que nos castigan a los cántabros quitándonos hasta el agua?. Ahora sí nos roban el agua, con el beneplácito del señor Revilla y de su enviado en Madrid el señor Mazón», ha agregado.

Movellán ha subrayado la importancia de este asunto, no sólo para garantizar el abastecimiento de agua a los cántabros en verano, sino porque hay planes generales, sobre todo del Arco de la Bahía, que están condicionados a qué se garantice ese suministro.

Por eso selaña que el Partido Popular, como hizo en 2017, sigue reivindicando con la iniciativa que ha presentado en el Congreso de los Diputados el derecho de Cantabria a captar agua del Embalse del Ebro. «Los cinco diputados de Cantabria nos vamos a tener que retratar: si defendemos ese derecho reconocido a los cántabros o algunos de ellos anteponen los intereses partidistas y olvidan esa reivindicación», ha dicho Movellán, para quien «el verdadero regionalismo se ejerce con hechos».

Diego Movellán ha señalado que ahora los cántabros van a poder comprobar si el PRC solo reivindica cuando gobierna en Madrid el Partido Popular y enmudece cuando gobiernan los socialistas, y si esta legislatura defiende los verdaderos intereses de Cantabria como en campaña dijeron que harían.

En este sentido ha indicado que el PRC criticaba en su campaña para las elecciones generales que los diputados nacionales en Madrid siempre callaban, «¿y dónde está ahora el señor Mazón? -se ha preguntado-. «Sabemos por los medios de comunicación que anda muy preocupado buscando despacho, que se le pasan las horas y los días en tareas protocolarias, pero lo que no sabemos es por qué no defiende los intereses de Cantabria. ¿O acaso de tanto andar con esparadrapos en la campaña nacional se le ha pegado uno en la boca».

Para el diputado nacional del PP ha llegado el momento de que el PRC se retrate, «el PRC tiene una oportunidad histórica pero también puede ser muy mala porque ya no valen las excusas, ahora ya están en Madrid y no les vale el España nos roba, tienen que mojarse en el Congreso de los Diputados y tomar decisiones», ha dicho. Y por ello les invita a apoyar sin fisuras la Proposición no de Ley del Grupo Popular para garantizar el abastecimiento de agua a Cantabria a través del bitrasvase Ebro-Besaya-Pas.